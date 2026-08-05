Detienen a ciudadano estadounidense por multihomicidio y sustracción de niño en Coahuila

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Detienen a estadounidense por multihomicidio en Coahuila. Foto: Magda Guardiola

Un conflicto derivado de violencia familiar culminó este martes en un multihomicidio y la sustracción de un niño en Saltillo, en el sureste de Coahuila, por lo cual las autoridades locales comenzaron a buscar a un ciudadano estadounidense, presunto culpable de estos delitos.

Estadounidense culpable de multihomicidio y sustracción de un menor en Coahuila

Al interior de una vivienda ubicada en la colonia Espinoza Mireles, en Saltillo, Coahuila, dos mujeres y un hombre perdieron la vida tras ser blanco de un ataque armado.

De acuerdo con la primera información proporcionada por la autoridad ministerial, el ataque, que dejó también una persona herida de bala, habría sido perpetrado por un hombre identificado como Chad, de nacionalidad estadounidense y señalado como padre del niño sustraído.

Agentes de la Fiscalía General de Coahuila activaron un operativo de búsqueda que incluyó protocolos de inteligencia y el seguimiento a través de cámaras de vigilancia urbana para establecer la ruta de escape y el vehículo involucrado.

Al despliegue se sumaron agentes de la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo. Debido a la nacionalidad del sospechoso, se notificó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para evitar su ingreso al estado de Texas.

Lo detuvieron en Piedras Negras

El operativo concluyó en el municipio de Piedras Negras, donde el probable responsable fue ubicado mientras intentaba cruzar uno de los puentes internacionales. Durante la detención, las autoridades informaron el rescate del niño, quien fue reportado en buen estado de salud.

El probable responsable fue puesto a disposición del Agente Ministerio Público para determinar su situación jurídica, mientras las investigaciones continúan bajo la línea de un conflicto de índole familiar.

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