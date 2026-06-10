Detienen a diputado del PT en Coahuila; Congreso lo suspende horas después por faltas

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Foto: Uno TV

El diputado local del Partido del Trabajo (PT) en Coahuila, Antonio Flores Guerra, fue suspendido de sus funciones legislativas luego de acumular cuatro faltas consecutivas sin justificar.

Sin embargo, la polémica escaló horas antes cuando el legislador local y su hermana fueron detenidos por autoridades estatales en la región carbonífera tras, presuntamente, ignorar un filtro de seguridad y circular a exceso de velocidad en un vehículo con aparente blindaje.

Fiscalía de Coahuila explica detención de Antonio Flores

De acuerdo con el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, los hechos ocurrieron cuando agentes estatales detectaron un vehículo y solicitaron una revisión. Según la versión oficial, al lugar llegó Antonio Flores Guerra, quien habría intervenido para impedir la inspección.

“Los elementos identifican un vehículo, aparentemente con un blindaje. A este vehículo, al momento del alto, se le solicitan identificaciones… A este lugar llega el diputado, impiden la revisión, abordan ese vehículo y arrancan; 8 kilómetros más adelante son detenidos”, Federico Fernández, fiscal general del estado

Niegan motivaciones políticas en el caso

Tras la difusión de videos y mensajes en redes sociales por parte de los detenidos, la Fiscalía rechazó que la actuación de los agentes tuviera motivaciones políticas o electorales.

Federico Fernández afirmó que cualquier persona debe atender los llamados de la autoridad, independientemente del cargo público que desempeñe.

“No importa si al momento tienes un cargo de elección popular; aquí es un estado de orden y de paz. Así seas diputado, diputada, funcionario o no, si la autoridad hace un llamado a una revisión porque te considera sospechoso, hay que hacer caso a la autoridad”, Federico Fernández, fiscal general del estado

Congreso de Coahuila designa suplente

Mientras el proceso legal sigue su curso, el Congreso de Coahuila ya tiene el relevo del diputado Antonio Flores. Se trata de Fernando Rodríguez, a quien este mismo martes se notificó que rendirá protesta como suplente para asumir la curul que dejó vacante el diputado del PT.

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