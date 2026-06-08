Joven denuncia violación sexual por parte de policías tras ser detenida al salir de un bar en Torreón, Coahuila

| 10:55 | Sandra Gómez | Uno TV

La vida de Aline, de 24 años, cambió de un día a otro. El último fin de semana de mayo,  al salir de un bar del municipio de Torreón, Coahuila, esperaba un taxi de aplicación para regresar a casa cuando un grupo de personas comenzó a pelearse. Llegaron elementos de seguridad pública, quienes la detuvieron asumiendo que estaba involucrada; la subieron a la patrulla y ahí sucedió todo.

Denuncian que policías de Coahuila detuvieron a una joven injustamente y abusaron de ella

“Una mujer policía la somete, le quita el teléfono y la mete a la unidad; ya dentro de la unidad la golpearon mucho, mucho, y cometieron abuso sexual”, reportera.

Ella no podía ver y no veía con qué la golpeaban su cuerpo”, Gabriela Gómez, madre de la víctima.

La joven víctima fue llevada al hospital general, donde fue atendida por las lesiones provocadas a manos de los dos policías.  

“Dos elementos, un hombre y una mujer; así es, la mujer es la que la golpea y el hombre es el que comete el delito de violación sexual. La mantuvieron incomunicada; yo la pude encontrar hasta las 6 de la mañana por gente que empezó con el rumbo. Me entero de que está en el Cereso; ni siquiera estaba detenida en la Colón, por alterar  el orden o riña.”, añadió la señora.

Madre de la víctima pide justicia para su hija

La madre de la víctima acudió  ante el centro de justicia de la mujer y derechos humanos  donde ya se lleva a cabo la investigación, para deslindar responsabilidades.

“Justicia solamente, no quiero  venganza, no quiero  politizar, quiero  justicia porque yo sé que logrando  justicia para mi  hija, muchas jovencitas van a denunciar, no se quedarán calladas. La vergüenza y el miedo tienen que cambiar de bando; ellas no tienen la culpa”

En tanto, el equipo del director de la corporación policiaca Alfredo  Flores se rehusó a pronunciarse sobre este hecho.

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