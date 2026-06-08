PREP da victoria al PRI en Coahuila tras el 90% de los cómputos; Morena-PT se atrasan en segundo lugar

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PRI aventaja en Coahuila tras 90% de los cómputos. Foto: PRI

La coalición integrada por el PRI y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) mantiene ventaja en los 16 distritos electorales en disputa para renovar el Congreso de Coahuila, de acuerdo con los resultados preliminares del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Con más del 90% de las actas computadas, la alianza encabezada por el PRI se posiciona como la fuerza dominante en todo el estado, mientras que la coalición Morena-PT aparece en segundo lugar en cada una de las demarcaciones.

Los datos preliminares también reflejan una participación ciudadana cercana al 50% de la lista nominal, integrada por alrededor de 2.5 millones de electores, una cifra superior a la registrada en la elección local de 2020.

👏 Concluye la jornada electoral en #Coahuila con el 100% de las casillas instaladas en calma y sin incidentes.



👉 Cerca de 2.5 millones de ciudadanos fueron convocados para renovar el #CongresoLocal (25 diputaciones).



✅ Destacó la gran participación de jóvenes observadores… pic.twitter.com/7PXYSSG7UR — @INEMexico (@INEMexico) June 8, 2026

PREP confirma ventaja del PRI-UDC

Según el corte más reciente del PREP, la coalición PRI-UDC acumula el 55.04% de la votación, frente al 26.0% obtenido por Morena-PT. A su vez, el partido local Nuevas Ideas se ubica como tercera fuerza política estatal con el 5.89% de los votos.

Así van los resultados preliminares:

PRI-UDC: 633 mil 132 votos

Morena-PT: 300 mil 011 votos

Nuevas Ideas: 67 mil 957 votos

Partido Verde: 30 mil 182 votos

PAN: 24 mil 648 votos

Movimiento Ciudadano: 23 mil 055 votos

México Avante: 6 mil 654 votos

En el Distrito 1, con cabecera en Acuña, la coalición PRI-UDC registra una de sus mayores ventajas, con alrededor del 65% de los sufragios.

Por otra parte, el margen más cerrado se observa en el Distrito 16, donde el candidato priista Álvaro Moreira mantiene ventaja con cerca del 48% de los votos frente al 32% de la candidata de Morena, Alejandra Salazar.

PRI se declara ganador de la elección

Mientras continuaba el conteo preliminar, dirigentes priistas celebraron los resultados en Saltillo. Por ejemplo, el presidente estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, acompañado por el dirigente nacional Alejandro Moreno, aseguró que la tendencia favorece de manera irreversible a la llamada Alianza Ciudadana por la Seguridad.

¡En Coahuila ganó el PRI! Ganamos 16 de 16 diputaciones locales y lo hicimos con una ventaja clara en todo el estado. Así se ve el respaldo de miles de ciudadanos que participaron en esta elección ejemplar, en paz, con armonía y tranquilidad. Las familias coahuilenses tienen… pic.twitter.com/883aw85ONW — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 8, 2026

Por separado, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, calificó como “contundente” la ventaja obtenida por la coalición oficialista y sostuvo que los resultados reflejan el respaldo ciudadano a su proyecto de gobierno.

¡Hoy ganó Coahuila!

La gente nuevamente le dio su voto de confianza a l@s candidat@s de la “Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI/UDC”, para seguir consolidando a nuestro estado como el mejor de todo México para vivir con nuestras familias. (1/3) pic.twitter.com/wnUmBIBbsA — Manolo Jiménez Salinas (@manolojim) June 8, 2026

Morena cuestiona resultados y acusa compra de voto

Tras la jornada electoral, Morena denunció presuntas irregularidades relacionadas con la compra y coacción del voto en favor del PRI.

Sin embargo, Alejandro Moreno rechazó los señalamientos y afirmó que el partido guinda carece de elementos para solicitar una eventual anulación de los resultados.

Los resultados definitivos deberán confirmarse en los cómputos distritales que realizarán las autoridades electorales en los próximos días.

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