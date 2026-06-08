PREP da victoria al PRI en Coahuila tras el 90% de los cómputos; Morena-PT se atrasan en segundo lugar
La coalición integrada por el PRI y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) mantiene ventaja en los 16 distritos electorales en disputa para renovar el Congreso de Coahuila, de acuerdo con los resultados preliminares del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Con más del 90% de las actas computadas, la alianza encabezada por el PRI se posiciona como la fuerza dominante en todo el estado, mientras que la coalición Morena-PT aparece en segundo lugar en cada una de las demarcaciones.
Los datos preliminares también reflejan una participación ciudadana cercana al 50% de la lista nominal, integrada por alrededor de 2.5 millones de electores, una cifra superior a la registrada en la elección local de 2020.
PREP confirma ventaja del PRI-UDC
Según el corte más reciente del PREP, la coalición PRI-UDC acumula el 55.04% de la votación, frente al 26.0% obtenido por Morena-PT. A su vez, el partido local Nuevas Ideas se ubica como tercera fuerza política estatal con el 5.89% de los votos.
Así van los resultados preliminares:
- PRI-UDC: 633 mil 132 votos
- Morena-PT: 300 mil 011 votos
- Nuevas Ideas: 67 mil 957 votos
- Partido Verde: 30 mil 182 votos
- PAN: 24 mil 648 votos
- Movimiento Ciudadano: 23 mil 055 votos
- México Avante: 6 mil 654 votos
En el Distrito 1, con cabecera en Acuña, la coalición PRI-UDC registra una de sus mayores ventajas, con alrededor del 65% de los sufragios.
Por otra parte, el margen más cerrado se observa en el Distrito 16, donde el candidato priista Álvaro Moreira mantiene ventaja con cerca del 48% de los votos frente al 32% de la candidata de Morena, Alejandra Salazar.
PRI se declara ganador de la elección
Mientras continuaba el conteo preliminar, dirigentes priistas celebraron los resultados en Saltillo. Por ejemplo, el presidente estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, acompañado por el dirigente nacional Alejandro Moreno, aseguró que la tendencia favorece de manera irreversible a la llamada Alianza Ciudadana por la Seguridad.
Por separado, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, calificó como “contundente” la ventaja obtenida por la coalición oficialista y sostuvo que los resultados reflejan el respaldo ciudadano a su proyecto de gobierno.
Morena cuestiona resultados y acusa compra de voto
Tras la jornada electoral, Morena denunció presuntas irregularidades relacionadas con la compra y coacción del voto en favor del PRI.
Sin embargo, Alejandro Moreno rechazó los señalamientos y afirmó que el partido guinda carece de elementos para solicitar una eventual anulación de los resultados.
Los resultados definitivos deberán confirmarse en los cómputos distritales que realizarán las autoridades electorales en los próximos días.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.