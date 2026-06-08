PRI gana 16 de 16 distritos, Morena advierte que irá hasta las últimas consecuencias

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Elecciones Coahuila. Foto: Cuartoscuro/ilustrativa

Con el 100% de las actas capturadas, el Programa de Resultados Preliminares (PREP) refleja el triunfo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras la jornada para renovar el Congreso de Coahuila.

El PRI ganó 16 distritos electorales de Coahuila con el 50.9% de los votos a su favor.

Morena sería la segunda fuerza política en el Legislativo con 22.5% de los votos, y se advierte la pérdida del registro estatal para el PAN, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano por no alcanzar el 3% de la votación.

“El mensaje que se manda desde Coahuila a todo México es que, claro que se puede, porque hoy no podrán presentar ningún argumento. Hoy hubo una participación transparente, equitativa, y todo México tenía puestos los ojos en la elección de Coahuila”, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.

Aunque la contienda se desarrolló en aparente tranquilidad, y con una participación histórica del 50.7% de participación, al cierre de las casillas, el Instituto Nacional Electoral reconoció contratiempos de carácter administrativo que no derivaron en el cierre definitivo de ninguna casilla

“Tenemos 124 incidentes registrados. La mayoría de ellos tienen que ver con los actores que votaron sin estar en la lista nominal. Tenemos 56 de estos incidentes, casi el 50%. Y otras son interferencias en el desarrollo de la votación. Son cosas menores que interrumpieron momentáneamente la votación”, Uriel López, vocal de organización electoral del INE.

Para la dirigencia nacional de Morena, la lectura de la jornada fue opuesta. Tras presentar una decena de evidencias videográficas de actos constitutivos de delito durante la jornada electoral, advirtió la pelea en tribunales por comprobar la compra de votos masiva para favorecer al PRI.

“Estaremos dándole seguimiento hasta el final, hasta que haya justicia para el pueblo de Coahuila. Lo que nos dice el procedimiento es que hay que registrar estas denuncias en el Instituto Electoral y habremos de seguir el proceso; en caso de que no nos hicieran caso, quien va a resolver las quejas, las denuncias habrá de ser la Sala Regional o la Sala Superior del Tribunal Electoral”, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena.

El próximo miércoles, el Instituto Electoral de Coahuila podría dar a conocer el resultado final del recuento de votos, y el próximo domingo, si no ocurren contratiempos o incidencias, el órgano electoral estaría entregando las constancias de mayoría a quienes integrarán a partir del 1 de enero del 2027 el Congreso local.

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