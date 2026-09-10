Elecciones 2027 en México: ¿Por qué Coahuila será el único estado sin comicios locales?

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Coahuila no tendrá elecciones locales en 2027 Foto: Cuartoscuro

El próximo 6 de junio de 2027, México tendrá una jornada electoral en la que se renovarán alrededor de 20 mil cargos públicos, entre ellos la totalidad de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Sin embargo, Coahuila será la única entidad que no tendrá elecciones locales ordinarias en 2027, debido a que adelantó la renovación de su Congreso estatal a 2026.

¿Qué se elegirá en las elecciones de 2027?

El Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales (OPLES) organizarán los comicios concurrentes del 6 de junio de 2027.

En esa jornada se renovará la Cámara de Diputados y habrá elecciones locales en la mayoría de las entidades federativas, incluida la renovación de 17 gubernaturas y 31 congresos locales.

La excepción será Coahuila, que recientemente llevó a cabo elecciones para renovar su Poder Legislativo.

¿Cuándo fueron las elecciones en Coahuila?

El 7 de junio de 2026, la ciudadanía de Coahuila acudió a las urnas para elegir a las 25 personas que integrarán el Congreso del estado.

De ese total, 16 diputaciones son de mayoría relativa y nueve de representación proporcional.

Las personas electas asumirán sus funciones el 1 de enero de 2027 y permanecerán en el cargo durante un periodo de tres años.

Por ello, cuando se realice la jornada electoral federal de 2027, el Congreso de Coahuila ya estará en funciones y no será necesario renovarlo nuevamente.

¿Por qué Coahuila tuvo elecciones en 2026?

La explicación se encuentra en la organización de los calendarios electorales locales.

Con la reforma político-electoral de 2014, México transitó al Sistema Nacional Electoral, que estableció mecanismos para hacer concurrentes algunas elecciones locales y federales.

Uno de los objetivos fue reducir costos, simplificar la organización electoral y evitar que la ciudadanía tenga que acudir a las urnas con demasiada frecuencia.

Sin embargo, las entidades federativas mantienen facultades para establecer sus propios calendarios electorales.

¿Qué elecciones sí coinciden en Coahuila?

En el caso de Coahuila, el Congreso local decidió homologar únicamente la elección de ayuntamientos con los comicios federales.

La renovación de la gubernatura y del Congreso del Estado mantiene un calendario diferente.

Así, durante 2027, mientras el resto de las entidades que tengan procesos locales participarán en elecciones concurrentes, Coahuila no tendrá comicios locales ordinarios, debido a que su Congreso fue renovado en 2026.

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