INE aprueba atraer facultades del Instituto Electoral de Michoacán; Taddei aclara que no lo sustituye

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INE atrae facultades del Instituto Electoral de Michoacán. Foto: Getty

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad ejercer la facultad de atracción sobre diversos asuntos del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), mientras se designan las cinco consejerías vacantes que mantienen al organismo local sin capacidad para sesionar.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, aseguró que la medida es temporal y no implica sustituir al instituto estatal.

INE atrae facultades del Instituto Electoral de Michoacán

Durante la sesión del Consejo General, Guadalupe Taddei explicó que la decisión busca garantizar el funcionamiento de asuntos urgentes ante la falta de quórum en el organismo electoral michoacano.

“La decisión que hoy se somete a este consejo no busca sustituir al Instituto Electoral de Michoacán ni revisar nuevamente las determinaciones que dieron lugar a su determinación actual”, afirmó.

Con esta determinación, el INE resolverá de manera temporal temas relacionados con:

Autogobiernos y recursos públicos de comunidades indígenas

Acreditación de nuevos partidos políticos

Modificación de montos y calendario de prerrogativas para el ejercicio 2026

Taddei enfatizó que el acuerdo no implica asumir todas las funciones del instituto local.

“No se atraen todas las competencias del Instituto Electoral de Michoacán, no se asume su administración ordinaria, no se desplaza a sus áreas técnicas ni se invalidan las decisiones ya realizadas”, señaló.

¿Por qué el INE interviene en Michoacán?

La facultad de atracción fue aprobada luego de que el Instituto Electoral de Michoacán quedara inoperante desde el 19 de junio de 2026, cuando el Consejo General del INE destituyó a cuatro de sus siete consejeros electorales por conductas consideradas graves conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Posteriormente, una quinta consejera presentó su renuncia, dejando al organismo sin el quórum necesario para sesionar.

Durante el debate, el consejero electoral Uuc Kib Espadas expresó que la situación pudo haberse evitado.

“Estamos ante condiciones extraordinarias a las que no era necesario llegar; este Consejo General tenía plena potestad legal para no aplicar la sanción de destitución”, sostuvo.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey manifestó su respaldo al proyecto y confirmó que votaría a favor de la resolución.

Partidos respaldan la medida temporal

Representantes de distintas fuerzas políticas coincidieron en que la intervención del INE está sustentada en la legislación vigente.

Marco Antonio Baños, representante de Somos ante el instituto, afirmó que el ejercicio de la facultad de atracción está debidamente respaldado por el artículo 124 de la ley electoral.

“Hay un ejercicio de la facultad de atracción que es correcto, está debidamente sustentado en lo que establece el Artículo 124 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y además hay una situación de facto que tiene que ver con la destitución previa que tomó este organismo”.

En tanto, Víctor Hugo Sondón, representante del PAN, señaló que comparte que la medida se limite únicamente a los asuntos urgentes e impostergables.

“Compartimos que su ejercicio se limite exclusivamente a aquellos asuntos cuya atención resultara urgente o impostergable”.

El INE prevé que la atracción de facultades concluya una vez que en agosto sean designadas las cinco consejerías faltantes del Instituto Electoral de Michoacán. Mientras tanto, los exconsejeros destituidos impugnaron la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que deberá resolver el caso.

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