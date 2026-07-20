Familias buscadoras en Coahuila denuncian que Gobierno estatal “administra” su dolor

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Búsqueda de desaparecidos. Foto: Cuartocuro/Ilustrativa

En Coahuila, desde 2005 a la fecha, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas contabiliza 3 mil 674 historias interrumpidas. Una crisis que no se detiene y que ha transitado por cuatro sexenios.

Los colectivos aseguran que en las actuales mesas de trabajo con el gobernador Manolo Jiménez sólo se administra el dolor y que el embudo de la justicia es forense.

“Son siete reuniones que hemos tenido y nunca de los nunca, en ninguna reunión, nos han dado algún resultado positivo(…) han pasado 16-17 años de la desaparición de mi hijo, y de eso no hemos tenido ningún resultado”, comentó Raúl Reyes, integrante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila

Familiares de desaparecidos piden mejores resultados al Gobierno de Coahuila

Entre 2021 y 2022 se recuperaron mil 400 cuerpos en exhumaciones masivas, pero, a la fecha, la ineficacia es letal: sólo se han logrado 148 identificaciones.

Al ritmo actual, las autoridades tardarían décadas en devolver la identidad a quienes permanecen en los estantes del Centro Regional de Identificación Humana, el cual, denuncian, sigue sin un titular que garantice transparencia.

Las familias señalan que la simulación es tal que, en operativos recientes, el personal ministerial llegó sin equipo, sin uniformes y sin conocimiento técnico, contaminando hallazgos.

Para los colectivos, la “reunionitis” oficial es una apuesta al olvido y al desgaste físico de quienes buscan.

“Da mucha impotencia y rabia por la indolencia de las autoridades, porque nos estamos muriendo. En esta misma simulación, estamos pensando a qué le apuestan las autoridades, a que poco a poco vayamos muriendo y no quede nadie quien pueda buscarles y seguir en esta exigencia”, dijo Lourdes Herrera, otra integrante del colectivo

Es así como el hartazgo ha llegado al límite. Los colectivos exigen que el “modelo Coahuila” se convierta en acciones reales que permitan a sus seres queridos regresar a casa.

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