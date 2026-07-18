Alerta por aumento en la creciente del Río Bravo en Piedras Negras

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Niveles del Río Bravo. Foto: Uno TV

La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) alertó que el Río Bravo alcanzará un nivel de hasta 7.35 metros frente a Piedras Negras, Coahuila, este viernes alrededor de las 18:00 horas, debido a las intensas lluvias registradas en las últimas 48 horas en Texas y el norte de Coahuila.

Como medida preventiva, autoridades de México y Estados Unidos cerraron los puentes internacionales entre Piedras Negras y Eagle Pass, además del acceso al Paseo del Río.

La dependencia estimó que el caudal alcanzará un gasto de 2 mil 183 metros cúbicos por segundo, por lo que se mantiene vigilancia permanente en la zona fronteriza.

Cierran accesos y retiran barrera flotante en la frontera

Ante el incremento del nivel del Río Bravo, el municipio de Piedras Negras cerró los accesos al Paseo del Río para evitar riesgos a la población.

Del lado estadounidense, en Shelby Park, fueron retiradas máquinas pesadas, cilindros y contenedores metálicos que formaban parte de la barrera flotante antimigrantes, luego de que la corriente los arrastrara durante la noche del jueves.

Como medida adicional de seguridad, autoridades de ambos países ordenaron el cierre preventivo de los dos puentes internacionales que conectan Piedras Negras, Coahuila, con Eagle Pass, Texas.

Protección Civil mantiene monitoreo del Río Bravo

La representación regional de Protección Civil de Coahuila informó que la creciente ya comenzó a invadir zonas bajas de ambos lados de la frontera; sin embargo, precisó que el cauce permanece sin obstrucciones y, por ahora, no representa un riesgo inminente para la zona urbana.

Las autoridades mantienen un monitoreo constante del río en el tramo comprendido entre los municipios de Jiménez y Nava, para atender cualquier eventualidad.

De acuerdo con los pronósticos de la CILA, el Río Bravo alcanzará su nivel máximo durante la tarde de este viernes y posteriormente comenzará a descender de forma gradual durante la madrugada del sábado, siempre y cuando no se registren nuevas lluvias de consideración en la región.

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