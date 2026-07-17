Cierran puentes entre Coahuila y Texas por crecida del Río Bravo

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En Coahuila y EE.UU. se cerraron puentes. Foto: Magda Guardiola

Autoridades de México y Estados Unidos (EE.UU.) ordenaron el cierre preventivo de los dos puentes internacionales que conectan Piedras Negras, Coahuila, con la ciudad texana de Eagle Pass, luego de que decenas de boyas de la barrera flotante antinmigrantes fueran arrastradas por la fuerte corriente del Río Bravo.

¿Qué más se sabe en Coahuila?

De acuerdo con las autoridades norteamericanas, cerca de 400 boyas, con un peso aproximado de una tonelada cada una, avanzaron río abajo, desde el sector texano de del Río, vecino de Ciudad Acuña, Coahuila, representando un riesgo para la infraestructura de los cruces fronterizos entre Eagle Pass y Piedras Negras.

Las boyas antimigrantes se desprendieron debido a la crecida del río, derivado de los escurrimientos en vados y arroyos por las intensas lluvias registradas en esa región fronteriza.

Del lado norteamericano, en el Shelby Park, donde se mantienen boyas y contenedores metálicos que serán instalados a lo largo de la frontera con México, autoridades estadounidenses recorrieron las barreras para evitar que si el río desborda, las pesadas estructuras puedan ser arrastradas.

Cerca de las 00:00 horas, autoridades de ambos lados de la frontera determinaron que no exista daño en la infraestructura de los puentes y descartaron riesgo para quienes cruzan entre ambos países, por lo que la circulación y el área peatonal fueron reabiertas.

Las boyas permanecen bajo monitoreo mientras continúan su recorrido por el Río Bravo.

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