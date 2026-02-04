Alerta ambiental: aseguran 644 kg de mercurio ilegal en Manzanillo

GENERANDO AUDIO...

Aseguran mercurio líquido en Manzanillo, Colima. Foto: Profepa.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer que aseguraron más de 600 kilos de mercurio líquido en Manzanillo, Colima, y que después lo confinaron en el estado de Coahuila.

Aseguran mercurio líquido en Manzanillo

A través de un comunicado, la Profepa informó que aseguraron 644 kilos de mercurio en estado líquido, contenidos en 48 rodillos de una banda transportadora, en el Puerto de Manzanillo, Colima.

Según la Procuraduría, su personal se encargó del retiro, transporte y disposición final de los cientos de kilogramos de este material, dando cumplimiento al Convenio de Minamata sobre el Mercurio, pero también combatiendo el tráfico internacional de este elemento altamente tóxico para los seres humanos, los animales y el medio ambiente.

Cabe señalar que, de acuerdo con las autoridades federales, el mercurio líquido se aseguró desde 2022, por no contar con autorización para su exportación.

“En ese momento fue declarado por el exportador como ‘mercancía no regulada por la Semarnat’, al utilizar un arancel no aplicable a la naturaleza real del contenido”, se lee en el comunicado.

Y es que durante el proceso de verificación, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó el cargamento y solicitó la intervención de inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para identificar la sustancia contenida en los rodillos. Tras una revisión, se confirmó la presencia de mercurio líquido, por lo que se solicitó la inmovilización del cargamento e inició el procedimiento administrativo para ordenar las medidas correctivas correspondientes e imponer una sanción económica.

Confinan el mercurio líquido en Coahuila. Foto: Profepa.

El mercurio líquido se confinará en Coahuila

Siguiendo los protocolos internacionales de seguridad química y del Convenio de Minamata, la Profepa informó que el pasado 17 de enero de 2026, el cargamento de mercurio fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad, control y manejo ambiental adecuado, desde el Puerto de Manzanillo hasta el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, donde será sometido a un proceso de estabilización y confinamiento permanente.

Según la Procuraduría, estas acciones forman parte de una estrategia para reducir la presencia de mercurio en el medio ambiente. Y agregaron que dieron cumplimiento a la Estrategia 4.3.4 del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030: “Fortalecer las medidas de prevención y control de la contaminación para proteger la salud de la población y preservar un medio ambiente sano”.

Por otra parte, recordaron que de acuerdo con el artículo 414 del Código Penal Federal, se establece una pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a tres mil días de multa para quien ilícitamente realice actividades de tráfico, importación o exportación, entre otras, con sustancias peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas.

“La exposición al mercurio representa un grave riesgo para la salud humana, especialmente durante el desarrollo intrauterino y las primeras etapas de vida. Puede afectar los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y los ojos”, explicaron por último.

