Fuertes ráfagas de viento levantan inflable en Torreón, Coahuila; hay 10 niños lesionados

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Accidente en Torreón, Coahuila. Foto: Sandra Gómez

Lo que parecía una tarde de diversión terminó en momentos de terror para decenas de familias, luego de que las fuertes ráfagas de viento levantaran el inflable instalado en el Centro de Convenciones de Torreón, Coahuila, mientras varios niños jugaban en él.

🚨 #Torreón #Coahuila

Un inflable gigante colapsó por ráfagas de viento en el Centro de Convenciones.



👉 Fuertes ráfagas de viento desestabilizaron la atracción “Gravity Bounce”, dejando un saldo preliminar de diez menores lesionados.#Nacional pic.twitter.com/sgJ9ytc02J — Crónica NLD (@CronicasLDN) June 15, 2026

Fuertes vientos levantan inflable en Centro de Convenciones de Torreón

Padres de familia corrieron desesperados al ver cómo la estructura se movía y era elevada por las ráfagas, temiendo por la integridad de sus hijos. Hasta el momento, se sabe que fueron, al menos, 10 menores los lesionados que fueron llevados a un hospital de la localidad.

Al respecto, el Centro de Convenciones Torreón informó, mediante un comunicado, que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para este tipo de instalaciones, pero las condiciones climatológicas“ocasionaron esta situación extraordinaria”.

También informó que de manera inmediata se activaron los protocolos de atención y seguridad, brindando asistencia a los asistentes y añadió que ninguno de los heridos tuvo lesiones de gravedad.

“La situación se encuentra totalmente controlada. Asimismo, la empresa responsable de la operación de Gravity Bounce se encuentra realizando una valoración detallada de los hechos con el objetivo de determinar las acciones procedentes. Los resultados de dicha evaluación y los pasos a seguir serán dados a conocer oportunamente”, añadió el centro de convenciones.

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