Lluvias en Saltillo dejan 12 viviendas inundadas y comercios bajo el agua

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Lluvias en Saltillo, Coahuila, dejan afectaciones. Foto: Uno TV

Una fuerte tormenta registrada la tarde de este jueves provocó severas afectaciones en el suroriente de Saltillo, Coahuila, donde al menos 12 viviendas resultaron inundadas, cinco negocios sufrieron daños y varios vehículos fueron arrastrados por la corriente.

El agua cubrió calles y avenidas de distintos sectores de la ciudad, mientras que en algunas colonias ingresó a los hogares, dañando muebles, electrodomésticos y pertenencias de las familias afectadas.

Reportan daños en viviendas y negocios

El comisionado de Seguridad en Saltillo, Miguel Garza, informó que las lluvias dejaron al menos una docena de casas afectadas por inundaciones.

Resultaron alrededor de 12 viviendas con inundaciones. No hubo bardas caídas ni techos colapsados, pero sí hubo casas donde entró el agua y dañó algunos muebles.

Las autoridades municipales iniciaron labores de limpieza y atención a los vecinos afectados tras el paso de la tormenta.

Señalan construcciones en zonas de riesgo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, indicó que parte de los daños se deben a que desde hace décadas se permitió el desarrollo habitacional en áreas cercanas a cauces naturales. Según explicó, algunas viviendas fueron edificadas sobre el trayecto de arroyos, lo que incrementa el riesgo durante lluvias intensas a lo largo de esta temporada en la que estiman varias precipitaciones.

Tras ello, las autoridades en Saltillo buscan evitar las inundaciones. Entre las acciones previstas destacan:

Evaluar las zonas con mayor vulnerabilidad a inundaciones.

Implementar medidas permanentes de mitigación.

Solicitar apoyo de especialistas en hidrología.

Reducir riesgos para familias asentadas cerca de cauces.

Por último, el gobierno municipal reconoció que este tipo de fenómenos ya no pueden considerarse atípicos. Asimismo, advirtieron que será necesario reforzar la planeación urbana para evitar futuras afectaciones.

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