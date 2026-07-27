Indignación en Saltillo: muere perro que fue enterrado vivo

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Muere perro que fue enterrado vivo en Saltillo. Foto: Getty.

El Gobierno Municipal de Saltillo, en el estado de Coahuila, dio a conocer que lamentablemente murió el perro que fue enterrado vivo. Esto ocurre luego de que este nuevo caso de maltrato animal en la entidad fuera denunciado por varios usuarios en redes sociales.

Murió el perro que fue enterrado vivo en Saltillo

A través de un comunicado de prensa compartido en sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, el Gobierno Municipal de Saltillo, Coahuila, informó que el perro que fue enterrado vivo murió este pasado domingo 26 de julio de 2026.

Al respecto, las autoridades locales indicaron que fue el médico veterinario zootecnista Jesús Juárez Rodríguez, adscrito al Centro de Bienestar de los Seres Sintientes de Saltillo el que reportó el fallecimiento del can que fue rescatado por elementos de la Policía Ambiental el pasado viernes 24 de julio, “pese al manejo médico intensivo instaurado desde su ingreso”.

No presentaba lesiones por el presunto enterramiento

Las autoridades de Saltillo informan que al recibir al perro que presuntamente fue enterrado vivo, presentaba un estado general “severamente comprometido”, con dolor intenso, deshidratación e infestación masiva de garrapatas.

Por esta razón, como parte del protocolo diagnóstico, le llevaron a cabo estudios radiográficos y de laboratorio para valorar su estado de salud e identificar posibles lesiones traumáticas.

De esta manera, se dieron cuenta que el can no presentaba lesiones traumáticas mayores atribuibles al supuesto enterramiento.

“No se identificaron fracturas ni alteraciones compatibles con un traumatismo severo”, agregaron.

Murió por infección de picadura de garrapatas

Después de estos análisis, también le hicieron pruebas al perro para enfermedades transmitidas por vectores, obteniendo un resultado positivo a “Ehrlichia canis”, enfermedad infecciosa transmitida por la picadura de garrapatas.

Con este diagnóstico, le dieron un tratamiento antibiótico específico para este padecimiento, terapia de fluidos intravenosos, analgesia, manejo para el control de ectoparásitos y monitoreo médico permanente.

Sin embargo, a pesar de brindarle este tratamiento, las autoridades de Saltillo señalan que presentó un compromiso sistémico severo derivado de la enfermedad y, durante la noche del domingo, presentó una descompensación cardiorrespiratoria aguda que evolucionó a un paro cardiorrespiratorio.

“El médico veterinario de guardia realizó de forma inmediata maniobras de reanimación cardiopulmonar conforme a los protocolos establecidos; sin embargo, no fue posible restablecer la circulación espontánea, confirmándose su fallecimiento“, añaden.

Por último, informan que sobre este caso, dieron parte a la Fiscalía General de Coahuila.

Denuncian que el perro fue enterrado vivo en Saltillo

Este caso se dio a conocer a través de redes sociales, cuando usuarios comenzaron a compartir un video en el que se puede observar cómo el perro está encadenado y presuntamente enterrado vivo, realizando aullidos de dolor.

Después de las denuncias en internet, el Gobierno de Saltillo informó que la Policía Ambiental acudió al predio donde estaba, ubicado cerca de la calle Santa María, a unas cuadras del bulevar Prolongación Otilio González.

Según las autoridades locales, se llevó a cabo un informe policial homologado para turnarse a la Fiscalía de Coahuila, la cual iniciará una carpeta de investigación y deberá establecer una acción legal contra quien o quienes resulten responsables de los hechos.

Indignación en Saltillo tras rescate de perro pastor alemán enterrado vivo y que milagrosamente logra sobrevivir y ser rescatado por vecinos que escucharon al animal suplicando por ayuda, es sinceramente increíble como hay gente de un corazón tan malvado: el perro está… — @QuePasaEnNL ®️ (@LoQuePasaEnNL) July 25, 2026

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