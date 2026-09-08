Denuncian a médico del IMSS por usar a su perro para atacar a otros canes en Uruapan; hay videos

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Denuncian a médico del IMSS por usar a su perro para atacar a otros. Foto: Pexels.

Usuarios de redes sociales comparten un video con el cual denuncian que un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) usa a su perro para atacar a otros canes en el municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán. Sobre estas acusaciones, la institución de salud ya ha fijado su postura.

Identifican a médico del IMSS que usa a su perro para atacar a otros en Uruapan

Con un video compartido en redes sociales, denuncian a un sujeto que identificaron como médico del IMSS por utilizar a su perro para atacar a otros canes en el municipio de Uruapan, Michoacán.

Algunos usuarios aseguran que se trata del doctor Carlos, quien se desempeña como director de la Unidad de Medicina Familiar número 76 del IMSS, la cual se encuentra ubicada en Uruapan.

¿Por qué lo denuncian de usar a su perro para atacar a otros canes?

Denuncian a este médico del IMSS porque usuarios comenzaron a compartir un video en el cual se puede observar que corre junto a su perro, al cual lleva con una correa, y se dirige directamente a otros canes para que su mascota los ataque.

Justo en la grabación captada por una cámara de seguridad, se ve que su perro ataca a otro y el doctor no hace nada al respecto para separarlos; solamente se queda a un lado y poco a poco lo jala de la correa, pero sin hacer ningún esfuerzo para que su mascota deje de morder al otro can.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

Por confirmar.🚦🚨HSPM

¿Alguien lo conoce?

Dicen que el vato es DR y para completar director de una clínica del IMSS.

Aquí en Uruapan.

Increíble para "Madrearlo" y para correrlo de la institución.

Veremos…#Michoacán pic.twitter.com/pEPe660wrH — Uruapan Michoacán México (@uruapan) September 7, 2026

Acusan a su esposa de intentar provocar a los perros para conseguir evidencias a su favor

Después de compartirse el video del médico del IMSS, también empezó a circular una grabación con la que denuncian que su esposa salió con el mismo perro pero esta vez para intentar provocar a los otros canes.

Sobre esto, usuarios aseguran que la mujer intentaba obtener pruebas o evidencias a su favor, para poder señalar que su mascota también fue agredida por los otros perros.

La esposa del Dr. anda tratando de provocar a los perros de la calle para conseguir evidencias a su favor. El perro atacado no ha sido atendido por ellos.

La autoridad en Uruapan es la menos enterada del caso.#michoacán

Parte 2 😡 pic.twitter.com/hAoElWfLJF — Uruapan Michoacán México (@uruapan) September 7, 2026

IMSS señala que se trata de un tema de carácter personal

Tras las denuncias y la difusión de los videos, el IMSS compartió un comunicado para indicar que refrenda su compromiso con los principios de ética, respeto, responsabilidad y vocación de servicio que deben regir la actuación de su personal.

Sin embargo, explicaron que los hechos difundidos, en los que se ve involucrado un médico del instituto, corresponden a una conducta de carácter personal, ajena a las funciones que desempeña dentro del Instituto.

Además, agregaron que deberán ser las autoridades competentes las que determinen las responsabilidades legales a las que haya lugar.

“El IMSS en Michoacán colaborará con las autoridades que intervengan en el esclarecimiento de los hechos, en ámbito de sus atribuciones”, finalizaron.

El IMSS en Michoacán informa: pic.twitter.com/QFqrVWJkEw — IMSS Michoacán (@IMSSMichoacan) September 8, 2026

Cabe señalar que hasta el momento autoridades de Michoacán no han dado mayor información sobre este caso, ni han indicado que ya lo estén investigando.

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