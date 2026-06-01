Destinan casi 8 mil mdp para infraestructura en los 46 municipios de Guanajuato

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Guanajuato impulsa obras con bolsa histórica de 8 mil mdp. Foto: Uno TV

El Gobierno de Guanajuato anunció una inversión histórica de 7 mil 943 millones de pesos destinada a obras sociales y de infraestructura que se ejecutarán en los 46 municipios del estado.

El paquete contempla 386 proyectos enfocados en mejorar la conectividad, servicios básicos y espacios públicos, con recursos derivados de un financiamiento aprobado por el Congreso local.

Más de 380 obras en todo el estado

De acuerdo con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, estas acciones buscan impulsar el desarrollo regional y reducir brechas de desigualdad.

Entre los proyectos destacan:

260 obras de pavimentación y espacios comunitarios , con inversión de mil 255 millones de pesos

, con inversión de mil 255 millones de pesos 87 obras de caminos rurales y sacacosechas , con 634 millones

, con 634 millones 12 proyectos hidráulicos, incluyendo agua potable y drenaje, con 466 millones

Además, se contemplan:

11 obras mayores como puentes y carreteras (mil 281 millones de pesos)

como puentes y carreteras (mil 281 millones de pesos) Infraestructura urbana y ciclovías (55 millones)

(55 millones) Unidades médicas y equipamiento (87 millones)

(87 millones) Infraestructura de seguridad (más de 149 millones)

(más de 149 millones) Sistema de cárcamo para prevenir inundaciones (70 millones)

Municipios no asumirán el costo

La mandataria estatal señaló que el financiamiento será cubierto en su totalidad por el gobierno estatal, por lo que los municipios no tendrán que aportar recursos.

“Se trata de llevar obras que beneficien directamente a las comunidades y mejoren la calidad de vida de las personas”, indicó.

Plataforma para dar seguimiento a las obras

Como parte del anuncio, se presentó una herramienta digital para consultar el avance de los proyectos:

Plataforma “Manos a la Obra”

En este sitio, la ciudadanía podrá revisar las obras por municipio, así como dar seguimiento a su ejecución.

También habrá obras fuera del financiamiento

El gobierno estatal informó que otros proyectos adicionales serán ejecutados con recursos distintos al crédito aprobado, debido a criterios federales.

Entre ellos se incluyen:

Espacios deportivos en Pénjamo y Salvatierra

y Obras urbanas en San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo

y Mejoras en unidades deportivas en León

Infraestructura recreativa en Salamanca

Buscan impulsar desarrollo sin distinción política

La gobernadora hizo un llamado a los municipios a trabajar de manera coordinada, sin distinción partidista, para concretar los proyectos.

Plataforma permitirá dar seguimiento a obras en los 46 municipios

Este componente destaca el elemento de transparencia y rendición de cuentas dentro del paquete de inversión, al incorporar una herramienta digital abierta al público. A través de esta plataforma, la ciudadanía puede consultar el listado completo de las 386 obras, su ubicación por municipio y el avance de cada proyecto.

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