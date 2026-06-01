CDMX, sin clases el 11 de junio por inauguración del Mundial 2026: ¿qué pasa en otros estados?

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Suspenden clases el 11 de junio en CDMX por Mundial. Foto: Uno TV | IA

La Ciudad de México anunció que el próximo 11 de junio, día en que se inaugurará el Mundial 2026, los estudiantes de educación básica y media superior no tendrán clases. La medida fue confirmada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien señaló que la suspensión aplicará únicamente durante la jornada del partido inaugural.

Hasta ahora, la CDMX es la única entidad que ha confirmado oficialmente la suspensión de actividades escolares por la inauguración de la Copa del Mundo. No obstante, se espera que en los próximos días haya pronunciamientos de otras sedes mundialistas, como Jalisco, que ya anunció actividades escolares a distancia focalizadas, y Nuevo León.

Suspensión de clases por el Mundial 2026

La inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca.

“Quiero informarles que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación básica y media superior”, declaró Brugada.

La mandataria capitalina precisó que la medida aplicará únicamente durante el día de la inauguración y que no habrá más modificaciones al Calendario Escolar 2025-2026 derivadas del evento deportivo.

Respecto a los trabajadores, Brugada informó que hubo conversaciones con el sector empresarial para explorar alternativas que faciliten la movilidad durante la inauguración del Mundial. Sin embargo, aclaró que corresponderá a cada empresa decidir si implementa medidas especiales, como ajustes de horario o trabajo a distancia.

Aunque no suspenderá completamente las actividades escolares, la Secretaría de Educación de Jalisco informó que el 11 de junio las actividades educativas se realizarán a distancia en todo el estado.

La dependencia explicó que se diseñarán actividades que permitan dar continuidad a los contenidos previstos en la planeación didáctica para que los alumnos las desarrollen de manera autogestiva desde casa.

Además, en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez, las actividades educativas también serán a distancia los días 18, 23 y 26 de junio. En esos días, se celebrarán en Guadalajara partidos del Mundial.

“La magnitud de este evento internacional demanda una compleja logística en materia de movilidad y seguridad en el estado y para favorecer el flujo vehicular y garantizar la seguridad de la comunidad escolar durante los días en que la ciudad albergará los partidos de la fase de grupos del Mundial de Futbol 2026…” Gobierno de Jalisco

Aunque oficialmente las vacaciones escolares comenzarán tras el último día de clases marcado en el calendario vigente, el 15 de julio, varios estados han decidido adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026.

Las medidas aplicarán en escuelas de preescolar, primaria y secundaria y tienen como objetivo proteger a los estudiantes de las altas temperaturas, así como facilitar la movilidad en algunas ciudades donde habrá actividad relacionada con el Mundial 2026.

Estos son los estados que han anunciado un adelanto en el fin de cursos:

Colima: 25 de junio

25 de junio Yucatán: 26 de junio

26 de junio Tlaxcala: 30 de junio

30 de junio Baja California Sur: 3 de julio

3 de julio San Luis Potosí: 5 de julio

5 de julio Nuevo León: 8 de julio

8 de julio Tamaulipas: 10 de julio

10 de julio Sinaloa: 10 de julio

10 de julio Guanajuato: 10 de julio

La SEP mantuvo el calendario oficial

Hace unas semanas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) había anunciado que el fin de cursos se adelantaría al 5 de junio. Sin embargo, posteriormente la dependencia modificó su postura y decidió mantener el calendario escolar vigente.

Por ello, de manera oficial, el último día de clases del ciclo escolar continúa siendo el 15 de julio, salvo en las entidades que han anunciado ajustes propios por razones climáticas o locales.

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