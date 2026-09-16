Alumno de primaria muere tras sufrir problemas cardiacos durante clases en Parras, Coahuila

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Alumno fallece por problemas cardiacos en Coahuila. Foto: Cuartoscuro.

Autoridades educativas del estado de Coahuila dieron a conocer que un alumno de una escuela primaria del municipio de Parras sufrió problemas cardiacos durante clases y falleció después mientras recibía atención médica por parte de cuerpos de emergencia.

Alumno de primaria sufre problemas cardiacos en Parras, Coahuila

La Secretaría de Educación de Coahuila informó a través de un comunicado que este pasado martes 15 de septiembre se reportó una emergencia médica dentro de una escuela primaria ubicada en el municipio de Parras.

Indicaron que se trató de un alumno menor de edad que presentó problemas cardiacos mientras se llevaba a cabo la jornada escolar.

Al respecto, las autoridades educativas aseguraron que el estudiante presentó esta afectación por una condición cardiaca preexistente.

Estudiante falleció a pesar de atención médica

Por esta emergencia, las autoridades educativas de Coahuila indican que el alumno de la escuela primaria de Parras recibió los primeros auxilios y luego fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Durante el trayecto, indican, se pidió el apoyo de los servicios de emergencia y de las autoridades de seguridad, quienes finalmente coordinaron la atención y el traslado del menor con personal paramédico.

Lamentablemente, a pesar de las maniobras de atención y estabilización realizadas por los servicios de emergencia, el menor de edad perdió la vida.

Por estos hechos, la Secretaría de Educación de Coahuila informó que mantiene comunicación con la comunidad educativa y continua dando el seguimiento a los protocolos activados con motivo de esta situación.

“La Secretaría de Educación de Coahuila expresa sus condolencias y solidaridad a la comunidad educativa y familia ante esta lamentable pérdida”, agregaron.

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