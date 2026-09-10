Estado de México encabeza percepción de inseguridad; Coahuila registra la menor

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Estos estados tienen mayor percepción de inseguridad. Foto: Cuartoscuro

La ENVIPE 2026 del INEGI reportó que 74.0% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su entidad federativa debido a la delincuencia entre febrero y abril de 2026, una proporción inferior a la registrada en 2025.

El #INEGI presenta los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026. La información incluye tanto las experiencias de las víctimas de un delito durante 2025 como la percepción sobre la seguridad pública y el desempeño de… pic.twitter.com/u2dLdjfOrY — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 10, 2026

Estado de México tiene la mayor percepción de inseguridad

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, el Estado de México registró el porcentaje más alto de población adulta que consideró inseguro vivir en su entidad.

En esta entidad, 90.0% de las personas de 18 años y más manifestó esa percepción entre febrero y abril de 2026.

Después se ubicaron Morelos, con 88.7%, y Tabasco, con 87.6%.

Las entidades con los porcentajes más altos de percepción de inseguridad fueron:

Estado de México: 90.0%

90.0% Morelos: 88.7%

88.7% Tabasco: 87.6%

87.6% Guanajuato: 85.9%

85.9% Puebla: 83.3%

83.3% Veracruz: 82.4%

82.4% Michoacán: 82.0%

82.0% Guerrero: 81.3%

81.3% Zacatecas: 80.9%

80.9% Colima: 79.5%

Estos porcentajes corresponden a la población adulta que consideró inseguro vivir en su entidad federativa debido a la delincuencia.

Estados con mayor y menor percepción de inseguridad. UnoTV/Foto: Cuartoscuro

Coahuila registra la menor percepción de inseguridad

En contraste, Coahuila presentó el porcentaje más bajo de percepción de inseguridad entre las entidades del país, con 27.8% de la población de 18 años y más que consideró inseguro vivir en ese estado.

Le siguieron Yucatán, con 35.5%, y Aguascalientes, con 41.0%.

Los tres estados con los porcentajes más bajos fueron:

Coahuila: 27.8%

27.8% Yucatán: 35.5%

35.5% Aguascalientes: 41.0%

De esta forma, la diferencia entre el porcentaje registrado en el Estado de México, que ocupó el primer lugar, y Coahuila, que presentó el menor nivel, fue de 62.2 puntos porcentuales.

¿Qué percepción de inseguridad hay en municipios y colonias?

La ENVIPE 2026 también midió la percepción de inseguridad en otros ámbitos de convivencia.

Entre febrero y abril de 2026, 60.9% de la población adulta consideró inseguro vivir en su municipio o demarcación territorial.

En el caso de la colonia o localidad, el porcentaje fue de 35.9%.

Los datos muestran así diferencias entre la percepción de inseguridad a nivel estatal, municipal y en el entorno más cercano a la vivienda.

A nivel nacional, mientras 74.0% de la población adulta consideró inseguro vivir en su entidad federativa, 60.9% manifestó esa percepción respecto de su municipio o demarcación territorial y 35.9% respecto de su colonia o localidad.

Inseguridad es el principal problema para la población

La inseguridad también se ubicó como el principal problema identificado por la población de 18 años y más durante el mismo periodo.

Según la ENVIPE 2026, 60.7% de la población adulta señaló a la inseguridad como el problema más grave del país.

Entre los siguientes problemas mencionados se encontraron:

Salud: 36.7%

36.7% Aumento de precios: 33.8%

La encuesta también preguntó a la población sobre su percepción de seguridad al realizar actividades cotidianas.

El 43.4% de la población adulta manifestó sentirse segura al caminar sin compañía durante la noche en los alrededores de su vivienda.

La proporción fue distinta entre mujeres y hombres. Mientras 35.4% de las mujeres señaló sentirse segura al realizar esta actividad, el porcentaje entre los hombres fue de 52.4%.

Temor a la delincuencia modifica hábitos

La percepción de inseguridad también se relacionó con cambios en las actividades cotidianas de la población.

Durante 2025, las acciones que las personas dejaron de realizar con mayor frecuencia por temor a ser víctimas de un delito fueron permitir que los menores de edad del hogar salieran sin compañía y salir de noche.

En el primer caso, 62.8% de la población señaló haber dejado de realizar esta actividad, mientras que 44.7% indicó que dejó de salir de noche.

Los datos forman parte de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026, elaborada por el INEGI, que mide distintos aspectos relacionados con la victimización, la percepción de seguridad y los cambios en los hábitos de la población ante el temor a la delincuencia.

Los datos clave de la ENVIPE 2026

A nivel nacional, 74.0% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su entidad federativa debido a la delincuencia.

El porcentaje más alto correspondió al Estado de México, con 90.0%, mientras que el más bajo se registró en Coahuila, con 27.8%.

En cuanto a la percepción de inseguridad en el municipio o demarcación territorial, el porcentaje nacional fue de 60.9%. Para la colonia o localidad, la proporción fue de 35.9%.

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