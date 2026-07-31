Podar o talar árboles sin permiso en Torreón tiene fuertes multas

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Poda de árboles. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Podar un árbol sin autorización de las autoridades podría salir caro en Torreón, Coahuila, pues las multas podrían superar hasta los 150 mil pesos, según lo establecido en el estado.

¿De cuánto es la multa por talar un árbol en Torreón, Coahuila, sin permiso?

De acuerdo con el artículo 58 del Reglamento de Desarrollo Sustentable y Protección al Ambiente del Municipio de Torreón, Coahuila, se establece la prohibición de la poda o tala de árboles ubicado en áreas verdes.

El artículo señala:

“No podrán podarse, trasplantarse o talarse árboles ubicados en las áreas verdes a que se refiere este artículo, sin la autorización previa de la Dirección General del Medio Ambiente”

Además, en el reglamento también es establecen los lineamientos que consideran las autoridades para considerar la poda excesiva de un árbol, la cual también está sancionada en el municipio.

La multa por la tala de uno o más árboles sin contar con el permiso correspondiente es de 10 a 500 días de salario mínimo vigente. Es decir, para el 2026 el salario mínimo es de 315 pesos con 04 centavos. Por ello, la multa podría ser desde los 3 mil 150 pesos hasta los 157 mil 520 pesos.

Mientras que la poda excesiva de un árbol o árboles sin contar con el permiso correspondiente tendrá una multa de 5 a 20 días de salario mínimo vigente. Es decir, que las multas podrían ir desde los mil 575 pesos hasta los 6 mil 300 pesos, según el reglamento establecido.

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