Puente fronterizo Piedras Negras-Eagle Pass registra caída en operaciones por crisis logística

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La operatividad en la frontera entre Coahuila y Texas atraviesa uno de sus momentos más críticos. Lo que antes era un flujo dinámico de mercancías y personas, hoy se traduce en números rojos.

Las filas en el Puente Internacional II “Coahuila 2000”, son ahora el reflejo de una crisis logística que no cede. La dirección operativa de este puerto fronterizo refiere que solo en el último mes, más de 8 mil 700 tráileres dejaron de cruzar por este punto.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) afirma que la causa de esta parálisis comercial son las revisiones exhaustivas impuestas al transporte de carga y la falta de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), para agilizar los procesos.

“Eso ha afectado el comercio para ambas fronteras. Ha afectado a los transportistas que tienen que optar por irse hasta Acuña para el cruce de carga… ellos tienen ya convenios o trabajos establecidos con tiempos de entrega just in time (justo a tiempo)… no nada más el transporte de carga, lo repito, también el turismo que va a hacer sus compras en Eagle Pass, o el que viene a Piedras Negras a diversos servicios”

Ricardo Múzquiz / primer regidor del Ayuntamiento de Piedras Negras

Y es que el cuello de botella entre Piedras Negras e Eagle Pass no sólo afecta los tiempos de entrega, sino que también impacta las finanzas regionales. En Texas, la ciudad de Eagle Pass reporta pérdidas directas por el peaje de autos particulares, cuya cifra de cruce cayó 10.5%; esto significa que casi 25 mil vehículos menos utilizaron los puentes internacionales en un solo mes.

“Podemos ver tiendas de cadenas reconocidas, donde no hay clientes, donde no hay comercio…Tanto en Piedras Negras como Eagle Pass, estamos perdiendo una competitividad que nos afecta, y eso hay una repercusión económica”

Ricardo Múzquiz / primer regidor del Ayuntamiento de Piedras Negras

Sin embargo, mientras el flujo vehicular se detiene, el tránsito a pie cuenta una historia distinta. Ante la desesperación por las largas esperas en automóvil, los ciudadanos de ambos lados de la frontera han optado por caminar.

Los cruces peatonales se dispararon en 53 %, una cifra récord que evidencia cómo la saturación vehicular está forzando a la población a cambiar sus hábitos de movilidad.

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