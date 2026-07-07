Lluvias en Saltillo dejan 35 viviendas inundadas, vehículos varados y personas rescatadas

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Intensas lluvias en Saltillo, Coahuila. Foto: Uno TV

Las intensas lluvias registradas este lunes en Saltillo, Coahuila, provocaron el rescate de personas atrapadas por la corriente, dejaron 35 viviendas inundadas y al menos 15 vehículos varados, de acuerdo con autoridades municipales. Pese a la magnitud de los escurrimientos, el saldo fue blanco, sin personas lesionadas ni fallecidas.

Los reportes de la Comisaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana indican que las principales afectaciones se concentraron en colonias del sur poniente de la ciudad, donde el agua rebasó calles, avenidas y arroyos, obligando a desplegar operativos de emergencia.

Rescatan a conductor atrapado por la corriente en Saltillo

Uno de los rescates más relevantes ocurrió en la colonia Australia, donde un vehículo fue arrastrado por la fuerza del agua con un hombre de 63 años al interior.

El conductor fue rescatado por el oficial Eliud Zapata, quien se sujetó con una cuerda asegurada a una patrulla para ingresar a la corriente y sacar al hombre por la ventana del vehículo.

Además, elementos de seguridad auxiliaron a dos familias cuyos automóviles quedaron atrapados en escurrimientos provocados por el desbordamiento de arroyos en las colonias Australia y Las Margaritas.

Lluvias afectan 35 viviendas en nueve colonias de Saltillo

Las autoridades informaron que la colonia Río Verde fue una de las zonas con mayores daños, con ocho viviendas inundadas. El censo preliminar contabiliza 35 domicilios afectados en las colonias:

Río Verde

La Minita

Patria Nueva

Guayulera

Landín

Ignacio Zaragoza

Jerusalén

Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas de riesgo y continúan evaluando los daños ocasionados por las lluvias. A su vez, aseguraron que el saldo fue blanco pese a las intensas lluvias e inundaciones.

Pese a la magnitud de los escurrimientos al sur poniente de la ciudad, el reporte oficial es de saldo blanco, sin personas lesionadas ni víctimas fatales.

También hubo afectaciones por lluvias en la Región Carbonífera

En la Región Carbonífera de Coahuila también se registraron precipitaciones que provocaron encharcamientos y vialidades inundadas, aunque con menor intensidad que en Saltillo. En esa zona, algunos jóvenes aprovecharon la acumulación de agua para navegar en kayaks por calles anegadas.

De este modo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias continuarán en Coahuila a lo largo de esta semana.

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