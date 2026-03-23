Rescate de “La Encantada”: rompecabezas histórico en la ruta del Tren del Norte

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Estación La Encantada será reubicada pieza por pieza en Coahuila Foto: Cuartoscuro

La estación“La Encantada” no es sólo un edificio en desuso; sino un monumento histórico protegido por ley que data de aproximadamente 1882.

Construida originalmente bajo la concesión de la línea troncal de México a Laredo, este pequeño inmueble representa la memoria ferroviaria de la región y la transición de las vías angostas del desaparecido ferrocarril Coahuila-Zacatecas.

Estación La Encantada Coahuila, patrimonio histórico ferroviario

Francisco Aguilar, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Coahuila, mencionó:

“Esta estación está construida en el siglo XIX… Es de finales del siglo XIX y te digo, por eso nada más, por su temporalidad, está considerado como un monumento histórico. Todo lo que sea de 1900 para atrás se considera monumento histórico”.

Reubicación de estación La Encantada Coahuila por obras ferroviarias

Sin embargo, su ubicación actual es el principal obstáculo, pues se encuentra a menos de cinco metros de las vías actuales, un espacio insuficiente para el nuevo trazo y la operación segura del tren de pasajeros.

Debido a que las vías siguen en uso, mover el edificio completo con gatos hidráulicos, como se ha hecho en otras ciudades, no es viable.

Desmontaje tipo rompecabezas de estación La Encantada

La solución propuesta por las autoridades es un rescate tipo rompecabezas.

El proceso implica un levantamiento arquitectónico detallado y un escaneo 3D especializado para registrar cada centímetro del edificio antes de intervenirlo

“Lo que se ha hecho en otras partes del país es que se desarma… Se empezaría primero por las cubiertas, o sea, quitar la cubierta de lo que son los techos y empezar a dividir los materiales, cuáles son, cómo están acomodados y es más, hay que enumerarlos para que nos entiendan, haz de cuenta que vamos a hacer un LEGO, que lo vamos a desarmar de un lado, no más que numerado y lo vamos a reubicarlo en otro lado”, refirió el delegado.

Reto técnico en rescate de estación histórica La Encantada

El reto técnico es mayúsculo, ya que la estructura combina tres materiales distintos: adobe, ladrillo y sillar, además de algunas losas de concreto posteriores.

Las autoridades del INAH y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario buscan ahora el lugar idóneo para su reubicación, con el fin de que el inmueble no sólo se conserve, sino que tenga un uso social y sea disfrutado por la comunidad.

Francisco Aguilar, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Coahuila, dijo al respecto:

“Para nosotros sería no nomás un reto, sino un trabajo muy muy padre porque nunca se ha realizado algo parecido aquí en el norte de México”… Yo lo veo como una oportunidad, como algo de poder demostrar cómo se puede conservar nuestro patrimonio”.

Con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y especialistas en patrimonio ferroviario, se espera que “La Encantada” sea dignificada en una nueva ubicación, demostrando que el progreso del Tren del Norte puede convivir con el respeto a la historia de Coahuila.

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