Cobros excesivos empañan arranque del Mundial 2026 en Monterrey; Profeco ya interviene en 10 casos

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Mundial en Monterrey. Foto: Cuartoscuro

El Congreso de Nuevo León pidió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que refuerce los operativos de vigilancia para evitar los cobros excesivos en Monterrey durante el Mundial 2026.

Exigen que Profeco intervenga para evitar cobros excesivos en Monterrey durante el Mundial

Varias personas denunciaron en redes sociales que han sido víctimas de cobros excesivos en establecimientos o servicios en Monterrey. Muchos lo atribuyen al Mundial que se realiza en la ciudad y a los empresarios que abusan de los clientes para obtener importantes ganancias durante el torneo.

Entre las principales quejas se encuentran los sobreprecios en restaurantes, condicionamiento de servicios como consumo mínimo obligatorio y publicidad engañosa relacionada con el evento.

Por este motivo, la diputada local Melisa Peña alzó la voz desde el Congreso del Estado para que la Profeco intervenga y ponga un alto a los abusos. “Es inaceptable que se pretenda lucrar con necesidades básicas de las personas o aprovecharse de quienes visitan nuestra entidad”, señaló.

“Queremos que el Mundial deje una derrama económica positiva y una buena experiencia para quienes nos visitan, no abusos que dañen la imagen de Nuevo León y afecten el bolsillo de las familias”, agregó.

Profeco atiende 10 quejas durante el primer partido en el Estadio Monterrey

Ayer lunes, durante la mañanera, el titular de la Profeco, César Iván Escalante, informó que en el Estadio de Monterrey se atendieron 10 quejas; sólo uno de estos casos tiene que ver con un fraude.

Además de la denuncia por estafa, la Profeco atendió dos casos de personas con discapacidad que tuvieron que ser reubicados por un tema de movilidad; las otras siete quejas fueron de personas que requirieron de asistencia para descargar la aplicación para visualizar los boletos del Estadio.

A nivel nacional se tienen 114 llamadas al Teléfono del Consumidor por quejas de cobros indebidos, falta de información y servicios deficientes.

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