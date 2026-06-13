Congreso de NL inicia juicio político contra Samuel García por presunto peculado

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Foto: Missael Dávila

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar un juicio político contra Samuel García, gobernador del estado, por presuntas triangulaciones de recursos públicos y posible peculado. Además, el mandatario fue citado para presentar su defensa el próximo 23 de junio a las 16:00 horas en el Congreso local.

Con mayoría de votos, los legisladores dieron entrada a la denuncia promovida por la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, relacionada con presuntas irregularidades financieras que podrían constituir actos de corrupción en el manejo de recursos públicos.

Congreso de Nuevo León cita a Samuel García

El acuerdo aprobado establece el inicio formal del procedimiento y ordena notificar al gobernador para que presente un informe sobre los señalamientos en su contra.

Asimismo, Samuel García deberá informar si contará con una defensa particular o si solicitará representación de la Defensoría Pública estatal durante el proceso.

La Comisión Anticorrupción se declaró en sesión permanente para dar seguimiento al caso conforme a la Ley de Juicio Político del Estado.

Morena impulsa denuncia por presuntas irregularidades

La denuncia fue presentada esta semana por Morena y señala posibles actos de corrupción relacionados con el manejo de recursos públicos.

Durante la sesión destacó la ausencia de dos de los tres diputados morenistas que integran la Comisión Anticorrupción, así como de la legisladora del Partido Verde. La única representante de Morena presente fue Grecia Benavides, quien votó a favor de iniciar el procedimiento.

Por su parte, la coordinadora de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Sandra Pámanes, votó en contra al argumentar que la denuncia carece de pruebas suficientes y que se basa principalmente en publicaciones periodísticas.

Samuel García enfrenta nuevas críticas

La aprobación del procedimiento ocurre en medio de cuestionamientos al gobernador por los preparativos rumbo al Mundial 2026.

Esta semana, Samuel García afirmó que Nuevo León entraba en “modo party” por la Copa del Mundo y encabezó una cabalgata para inaugurar los festejos mundialistas, donde prometió carne asada y cerveza gratuita durante actividades del Fan Fest.

Las declaraciones generaron críticas de actores políticos y ciudadanos que consideran que el mandatario debería priorizar temas como seguridad, movilidad e infraestructura antes de la justa internacional.

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