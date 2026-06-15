Denuncian extorsiones en obras del Tren Saltillo-Monterrey

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Extorsiones en obras del Tren Saltillo-Nuevo León. Foto: Missael Dávila.

Las extorsiones a los transportistas en Nuevo León ya alcanzaron a quienes trabajan en las obras del Tren Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, un proyecto insignia del Gobierno federal.

Extorsiones en obras del Tren Saltillo-Monterrey

La situación se presenta en el municipio de Salinas Victoria, a 20 kilómetros al norte del centro de Monterrey, donde choferes de camiones de carga han sido acosados por elementos de tránsito y policías municipales, algunos de la constructora Ica, encargada de los trabajos.

Ahí, culpan al alcalde del municipio, Raúl Cantú, de Movimiento Ciudadano, y a la Secretaría de Seguridad y Vialidad Municipal encabezada por Arturo Garza Morúa.

Según Jorge Gloria Ovalle, secretario del Sindicato de la Industria de la Construcción y la Trasportación, afiliada a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), desde el mes de febrero, los transportistas son obligados a pagar multas bajo engaños y en retenes policiacos improvisados en el municipio.

Pagan multas de 60 mil a 80 mil pesos

Explicó que se tiene una plantilla de 60 trabajadores, de los cuales, alrededor de un tercio reportó la detención de casi 20 unidades, incluyendo camiones de 14 metros y góndolas.

Según denunciaron, los operadores fueron obligados a cubrir multas que, sumando los costos y resguardo en corralón, oscilan entre los 60 mil y 80 mil pesos por vehículo.

Las extorsiones cometidas por los agentes ocurren principalmente en la entrada del municipio, zona de principal desembarque para muchos de los transportistas, que han evidenciado la situación a través de videos.

Ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Nuevo León

Gloria Ovalle presentó el 3 de junio una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, con número de carpeta de investigación 196/2026-Ul1FECC.

Uno TV realizó un recorrido en el tramo de la carretera a Colombia, kilómetro 35, rumbo a Mamulique, detectándose la presencia de la Policía de Salinas Victoria en los tramos donde tiene jurisdicción la Federación y el Gobierno de Nuevo León.

El tramo Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo constituye un eje estratégico dentro del sistema ferroviario nacional, al conectar la región centro-norte con uno de los principales puntos fronterizos del país.

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