¡Gratis! Metro y transporte para el Mundial en Nuevo León; ve rutas disponibles

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Mundial en Monterrey. Foto: Cuartoscuro

Para facilitar el traslado de los aficionados durante el Mundial en Monterrey, el Gobierno de Nuevo León anunció que se ofrecerá transporte gratuito al estadio los días de los partidos. A continuación te decimos las rutas disponibles, horarios y demás información.

Metro gratis en Monterrey durante el Mundial

El Metrorrey ofrecerá servicio gratuito los días 14, 20, 24 y 29 de junio en algunas estaciones de la Línea 1, para que los aficionados puedan llegar al Estadio Monterrey. El horario de este servicio especial es desde las 14:00 horas y hasta el cierre

Estaciones gratuitos durante los partidos

Exposición

Lerdo de Tejada

Eloy Cavazos

Y griega

Regio Ruta también ofrecerá transporte gratuito

La Regio Ruta también anunció que durante el Mundial contará con 2 circuitos especiales que ofrecerán transporte gratuito hacia el Estadio Monterrey

Macroplaza-Fundidora-Parque España-Estadio Monterrey y retorno a la Macroplaza

Centros Comerciales-Hoteles-(de Valle Oriente)-Barrio Antiguo

Horarios y fechas

Desde Valle Oriente: del 11 al 30 de junio de 17:00 a 03:00 horas

Hacia el Estadio Monterrey: del 13 al 15, 19-21, 23-25, y 28 al 30 de junio de 10:00 a 17:00 horas

Paradas

Parada 0: Padre Mier, entre Dr. Coss y Zuazua

Parada 1: Cintermex, sobre Avenida Fundidora

Parada 2: Parque España, por Avenida Morones Prieto

Parada 3: Estadio Monterrey, por Avenida Eloy Cavazos

¿Cuándo son los proximos partidos del Mundial en Monterrey

Tras disputarse el juego entre Suecia y Túnez, que terminó en victoria de 5-1 para los europeos, aún quedan tres partidos más en suelo regiomontano.

Sábado 20 de junio: Túnez vs Japón

Túnez vs Japón Miércoles 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur

Sudáfrica vs. Corea del Sur Lunes 29 de junio: dieciseisavos de final (1ero grupo F vs 2do grupo C)

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