Lluvias causan caos en Nuevo León; suspenden Fan Fest

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Lluvias en Nuevo León provocan inundaciones y rescates. FOTO: Cuartoscuro

Las lluvias en Nuevo León provocaron inundaciones, rescates y afectaciones viales en varios municipios de la zona metropolitana de Monterrey durante las últimas horas. Autoridades reportaron incidentes en García, Monterrey y San Nicolás, donde la acumulación de agua generó daños en calles, vehículos y zonas residenciales.

Además de los problemas en avenidas y colonias, usuarios del Metro quedaron varados en algunas estaciones debido a los encharcamientos. Ante las condiciones meteorológicas, el gobernador Samuel García anunció la suspensión de las actividades del Fan Fest para evitar riesgos a la población.

Lluvias en Nuevo León provocan inundaciones y rescates

La afectación más severa se registró en los municipios de García, Monterrey y San Nicolás, donde la fuerza del agua provocó que algunos automóviles fueran arrastrados y se reportara la aparición de socavones.

En la estación Talleres del Metro de Monterrey, elementos de Protección Civil estatal rescataron a siete personas luego de que sus vehículos quedaran atrapados por las inundaciones.

Las calles permanecen mojadas en distintos puntos del área metropolitana, situación que ha obligado a muchos automovilistas a reducir la velocidad. También se implementaron cierres viales en zonas consideradas de riesgo.

⚠️ Reporte de lluvia 🌧️#Clima | Protección Civil Nuevo León Informa



Lunes 15 de junio de 2026



🌧️Se registra lluvia fuerte e incremento del cauce en el canalón



📍Avenida Lincoln y San Bernabé, Monterrey, N.L. pic.twitter.com/selaoMNvd4 — Protección Civil NL (@PC_NuevoLeon) June 15, 2026

Samuel García confirma suspensión del Fan Fest

Debido a las intensas precipitaciones, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informó a través de sus redes sociales que quedan suspendidas las actividades programadas en los distintos puntos del Fan Fest.

El mandatario señaló que, aunque el sistema meteorológico aún no se consolida como ciclón, las lluvias continúan siendo intensas en la entidad, por lo que pidió a la población evitar salir de casa si no es necesario y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

También adelantó que durante la mañana del martes se informará si continúan o no las cancelaciones de actividades previstas para ese día.

Persisten las lluvias y aumenta el riesgo de tormentas

Las lluvias llegan después de una noche complicada en el municipio de Guadalupe, donde al menos 20 personas fueron rescatadas en diferentes tramos del Río La Silla.

Entre los afectados se encontraba una familia de seis integrantes que quedó atrapada en una isla de tierra debido al aumento del nivel del agua.

De acuerdo con las autoridades, las precipitaciones son consecuencia de un canal de baja presión en el noreste del país, combinado con el ingreso de humedad y el acercamiento de un sistema frontal.

El pronóstico mantiene un 70% de probabilidad de lluvia para este lunes y altas posibilidades de tormentas durante los próximos días en Nuevo León.

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