Agreden a periodista en Colima y amenazan a su familia; atacantes aluden a una publicación

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Periodista denuncia ataque armado frente a su domicilio. Foto: Pablo Ávila Martínez

El periodista Pablo Ávila Martínez fue agredido la mañana de este viernes afuera de su domicilio, en el municipio de Tecomán, Colima, de acuerdo con su testimonio, dos personas lo golpearon con un objeto y portaban un arma de fuego, con la que también amenazaron a su esposa. La Fiscalía General del Estado ya investiga el caso.

Agresores habrían relacionado el ataque con una publicación

Según relató el comunicador, la agresión ocurrió cuando salía de su vivienda junto con su familia. Los atacantes lo golpearon en el rostro, la cabeza y un brazo, mientras uno de ellos amenazó con un arma de fuego a su esposa para obligarla a ingresar al domicilio.

Ávila Martínez fue trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica por las lesiones sufridas, entre ellas suturas en el labio y la cabeza.

El periodista aseguró que, durante la agresión, los responsables hicieron referencia a una publicación relacionada con su trabajo informativo, aunque no precisaron cuál.

“Sí, mencionaban que por una publicación, no me dijeron qué publicación, pero sí por lo que estaba haciendo”, declaró.

Periodista denuncia ataque armado frente a su domicilio. Foto: Pablo Ávila Martínez

Fiscalía de Colima abrió una investigación

Tras los hechos, se presentó la denuncia correspondiente y la Fiscalía General del Estado de Colima inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, la autoridad no ha informado que la labor periodística de Pablo Ávila o alguna publicación específica forme parte de las líneas oficiales de investigación.

El comunicador, quien cuenta con 14 años de trayectoria y dirige espacios informativos digitales como El Alacrán, señaló que nunca antes había recibido amenazas o sufrido una agresión de este tipo.

Periodista pide protección para él y su familia

Pablo Ávila indicó que el ataque también afectó emocionalmente a su esposa e hijos, quienes presenciaron la agresión, aunque afirmó que continuará ejerciendo el periodismo, adelantó que suspenderá temporalmente las entrevistas en vivo mientras se recupera de las lesiones.

Asimismo, solicitó medidas de protección para él y su familia ante el riesgo de una nueva agresión.

“Hoy tengo que pedir custodia, tengo que pedir elementos que me resguarden a mí, a mi familia, a mi casa”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de quienes ejercen labores periodísticas y proteger la libertad de expresión.

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