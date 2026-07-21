Muere abatido el “Topo”, presunto jefe de sicarios del CJNG en Colima

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Muere el “Topo”, presunto jefe de sicarios del CJNG, en Colima. Foto: SSPC Colima

Durante un operativo en conjunto de fuerzas federales y estatales en Manzanillo, Colima, dejó como saldo dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatidos, una mujer detenida y el aseguramiento de armas, cargadores y droga, informó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

De acuerdo con las autoridades, una de las personas fallecidas fue identificada como Miguel “N”, alias el “Topo”, señalado como presunto jefe de sicarios de una célula del CJNG y considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en homicidios, extorsiones y desapariciones de personas.

¿Cómo ocurrió el enfrentamiento en Manzanillo?

El despliegue incluyó dos acciones distintas en el municipio. En la primera, las fuerzas de seguridad detuvieron a Yanet “N”, presuntamente vinculada con el grupo delictivo, además de asegurar armamento, cargadores abastecidos y droga. Posteriormente, durante otra intervención, los elementos de seguridad fueron atacados con disparos de arma de fuego.

Las autoridades señalaron que los agentes “en estricto apego al marco jurídico vigente y en legítimo uso de la fuerza, repelieron la agresión”, lo que derivó en el abatimiento de dos presuntos agresores.

Aseguran armas y continúan las investigaciones

Tras el enfrentamiento, las autoridades identificaron a los fallecidos como Miguel “N”, alias el “Topo”, y su presunto escolta Enrique “N”, alias “Cobos”.

En el lugar fueron aseguradas dos armas largas, además de cartuchos y casquillos percutidos. La Mesa de Coordinación Estatal afirmó en su informe que continuará realizando operaciones de inteligencia, investigación y reacción táctica para disminuir la capacidad operativa de los grupos generadores de violencia en la entidad.

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