Rescatan a hombre y adolescente que casi se ahogan en playa de Manzanillo: VIDEO

GENERANDO AUDIO...

Protección Civil realiza doble rescate acuático en playa Miramar Foto: Getty

La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) de Colima y la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) de Manzanillo realizaron el rescate acuático en playa Miramar de un hombre de 45 años y a una menor de 13 años, quienes fueron atendidos por personal guardavidas.

Guardavidas realizan doble rescate en playa Miramar

Ambos bañistas fueron rescatados de manera oportuna por los guardavidas, quienes los trasladaron a una zona segura para realizar una valoración médica.

Las autoridades informaron que ninguna de las dos personas requirió traslado a un hospital, ya que su estado de salud no lo ameritó.

El operativo fue realizado de manera coordinada entre elementos estatales y municipales que mantienen vigilancia en las playas de Manzanillo durante el periodo vacacional.

Protección Civil alerta por oleaje y corrientes marinas

Los guardavidas advirtieron sobre el incremento del oleaje y la presencia de corrientes marinas, condiciones que representan un riesgo para quienes ingresan al mar.

Por ello, hicieron un llamado a los visitantes para extremar precauciones y atender en todo momento las indicaciones del personal de vigilancia instalado en las playas.

Recomendaciones para visitar las playas de Colima

La Unidad Estatal de Protección Civil exhortó a la población a seguir las medidas preventivas para reducir riesgos durante su estancia en las playas.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Respetar las indicaciones del personal guardavidas.

Atender la señalización colocada en las playas.

Evitar ingresar al mar en zonas sin vigilancia.

Seguir las recomendaciones de las autoridades ante el oleaje y las corrientes.

La dependencia reiteró que estas acciones buscan que turistas y habitantes disfruten de forma segura de las playas de Colima durante la temporada vacacional.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.