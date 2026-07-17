Cierran lateral del Tercer Anillo Periférico en Colima por trabajos de infraestructura

| 09:52 | Fabián Millares | Uno TV
Cierre de lateral del Tercer Anillo Periférico en Colima Foto: Gobierno de Colima

El Gobierno del Estado de Colima, a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (Seidum), informa que este viernes 17 y sábado 18 de julio, habrá cierre total de la lateral del Tercer Anillo Periférico, debido a trabajos de izaje y montaje de torres de líneas de alta tensión.

La restricción vehicular aplicará en el sentido Villa de Álvarez-Colima, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas planear sus recorridos con anticipación.

¿Qué tramos del Tercer Anillo Periférico estarán cerrados?

El cierre total de la lateral se llevará a cabo en dos tramos:

  • Del Parque Ecológico La Campana hasta la avenida Venustiano Carranza
  • Del monumento a Ciapacov hasta la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Las labores se realizarán en un horario de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche durante ambos días.

Vías que permanecerán abiertas

La Seidum informó que las siguientes vialidades continuarán operando con normalidad:

  • Paso Superior Vehicular Arco Norte
  • Avenida Venustiano Carranza
  • Lateral del Tercer Anillo Periférico en sentido Colima-Villa de Álvarez

Recomendaciones para automovilistas

Ante el cierre de la lateral del Tercer Anillo Periférico, el Gobierno de Colima exhortó a los conductores a:

  • Planear su ruta con anticipación
  • Considerar tiempos adicionales de traslado
  • Respetar la señalización vial instalada en la zona de obras
  • Seguir las indicaciones del personal encargado del operativo vial

La dependencia indicó que estas medidas buscan facilitar la movilidad y garantizar la seguridad durante los trabajos de infraestructura.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Rescatan a hombre y adolescente que casi se ahogan en playa de Manzanillo: VIDEO

Colima

Rescatan a hombre y adolescente que casi se ahogan en playa de Manzanillo: VIDEO

Cae célula del CJNG en Manzanillo, Colima; hay 6 detenidos

Colima

Cae célula del CJNG en Manzanillo, Colima; hay 6 detenidos

Cierres nocturnos en la autopista Colima-Manzanillo: fechas, horarios y rutas alternas

Colima

Cierres nocturnos en la autopista Colima-Manzanillo: fechas, horarios y rutas alternas

Fuerte choque provoca incendio de tráileres y cierre de la autopista Tecomán-Colima

Colima

Fuerte choque provoca incendio de tráileres y cierre de la autopista Tecomán-Colima


Etiquetas: , ,