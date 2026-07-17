Cierran lateral del Tercer Anillo Periférico en Colima por trabajos de infraestructura
El Gobierno del Estado de Colima, a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (Seidum), informa que este viernes 17 y sábado 18 de julio, habrá cierre total de la lateral del Tercer Anillo Periférico, debido a trabajos de izaje y montaje de torres de líneas de alta tensión.
La restricción vehicular aplicará en el sentido Villa de Álvarez-Colima, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas planear sus recorridos con anticipación.
¿Qué tramos del Tercer Anillo Periférico estarán cerrados?
El cierre total de la lateral se llevará a cabo en dos tramos:
- Del Parque Ecológico La Campana hasta la avenida Venustiano Carranza
- Del monumento a Ciapacov hasta la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
Las labores se realizarán en un horario de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche durante ambos días.
Vías que permanecerán abiertas
La Seidum informó que las siguientes vialidades continuarán operando con normalidad:
- Paso Superior Vehicular Arco Norte
- Avenida Venustiano Carranza
- Lateral del Tercer Anillo Periférico en sentido Colima-Villa de Álvarez
Recomendaciones para automovilistas
Ante el cierre de la lateral del Tercer Anillo Periférico, el Gobierno de Colima exhortó a los conductores a:
- Planear su ruta con anticipación
- Considerar tiempos adicionales de traslado
- Respetar la señalización vial instalada en la zona de obras
- Seguir las indicaciones del personal encargado del operativo vial
La dependencia indicó que estas medidas buscan facilitar la movilidad y garantizar la seguridad durante los trabajos de infraestructura.
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