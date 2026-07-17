Cierran lateral del Tercer Anillo Periférico en Colima por trabajos de infraestructura

GENERANDO AUDIO...

Cierre de lateral del Tercer Anillo Periférico en Colima Foto: Gobierno de Colima

El Gobierno del Estado de Colima, a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (Seidum), informa que este viernes 17 y sábado 18 de julio, habrá cierre total de la lateral del Tercer Anillo Periférico, debido a trabajos de izaje y montaje de torres de líneas de alta tensión.

La restricción vehicular aplicará en el sentido Villa de Álvarez-Colima, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas planear sus recorridos con anticipación.

¿Qué tramos del Tercer Anillo Periférico estarán cerrados?

El cierre total de la lateral se llevará a cabo en dos tramos:

Del Parque Ecológico La Campana hasta la avenida Venustiano Carranza

hasta la Del monumento a Ciapacov hasta la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Las labores se realizarán en un horario de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche durante ambos días.

Vías que permanecerán abiertas

La Seidum informó que las siguientes vialidades continuarán operando con normalidad:

Paso Superior Vehicular Arco Norte

Avenida Venustiano Carranza

Lateral del Tercer Anillo Periférico en sentido Colima-Villa de Álvarez

Recomendaciones para automovilistas

Ante el cierre de la lateral del Tercer Anillo Periférico, el Gobierno de Colima exhortó a los conductores a:

Planear su ruta con anticipación

Considerar tiempos adicionales de traslado

Respetar la señalización vial instalada en la zona de obras

Seguir las indicaciones del personal encargado del operativo vial

La dependencia indicó que estas medidas buscan facilitar la movilidad y garantizar la seguridad durante los trabajos de infraestructura.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.



