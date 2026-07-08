Cae célula del CJNG en Manzanillo, Colima; hay 6 detenidos

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Desarticulan célula “Jalipa” del CJNG en Manzanillo. Foto: AFP

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informó la desarticulación de la célula criminal “Jalipa”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Durante el operativo fueron detenidos seis presuntos integrantes de la organización criminal.

Operativo en Manzanillo deja seis detenidos

En la primera intervención fueron detenidos Pedro “N”, de 38 años, y Diego “N”, de 29 años, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio en grado de tentativa y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Durante esta acción también fueron aseguradas una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre .380, que quedaron integrados a la carpeta de investigación correspondiente.

COMUNICADO



*Mesa de Coordinación Estatal informa detención de 6 personas y desmantelamiento de célula delictiva 'Jalipa' del CJNG*



Más información en: https://t.co/hkv9XvtmL5 pic.twitter.com/7o0Md81Cud — Fiscalía Colima (@FiscaliaColima) July 8, 2026

Seis detenidos y armamento asegurado en Manzanillo

La segunda fase del operativo permitió la captura de Carlos Alberto “N”, de 22 años; Efrén Alejandro “N”, de 20 años; Aylín Viridiana “N”, de 19 años, y Jesús Osvaldo “N”, de 22 años.

Los cuatro detenidos fueron identificados como presuntos integrantes de la célula “Jalipa” y, de acuerdo con trabajos de inteligencia, presuntamente desempeñaban funciones como sicarios dentro de la estructura del CJNG en el puerto.

En esta intervención fueron aseguradas dos armas largas, tres pistolas calibre 9 milímetros y cartuchos útiles calibre .223 y 9 milímetros, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial.

Autoridades mantuvieron vigilancia tras un primer despliegue

LaMesa de Coordinación Estatal informó que días antes del operativo los presuntos integrantes de la célula lograron evadir un primer despliegue de las fuerzas de seguridad.

Posteriormente, las corporaciones mantuvieron labores de seguimiento e inteligencia, lo que permitió ubicarlos nuevamente y ejecutar las órdenes operativas que derivaron en las seis detenciones.

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