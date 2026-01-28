Arranca vacunación masiva en Colima: checa dónde y cuándo

GENERANDO AUDIO...

La vacunación contra sarampión, influenza y Virus del Papiloma Humano (VPH) se realizará mediante módulos de vacunación que serán instalados en distintos municipios de Colima.

Módulos de vacunación en Colima: fechas y horarios

Los módulos de vacunación en Colima operarán los días 28, 29 y 30 de enero de 2026, en un horario de 9:00 a 13:00 horas. De acuerdo con la información oficial, los módulos de vacunación contra sarampión, influenza y VPH funcionarán durante tres días consecutivos, permitiendo a la población acudir en el horario matutino establecido.

Sedes de vacunación en ayuntamientos municipales

Los módulos de vacunación estarán ubicados en los siguientes ayuntamientos:

H. Ayuntamiento de Colima , ubicado en Gregorio Torres Quintero #85, Centro, Colima

, ubicado en Gregorio Torres Quintero #85, Centro, Colima H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez , en J. Merced Cabrera #55, Centro, Villa de Álvarez

, en J. Merced Cabrera #55, Centro, Villa de Álvarez H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc , localizado en Hidalgo #5, Centro, Cuauhtémoc

, localizado en Hidalgo #5, Centro, Cuauhtémoc H. Ayuntamiento de Comala , en Leona Vicario #1, Centro, Comala

, en Leona Vicario #1, Centro, Comala H. Ayuntamiento de Coquimatlán, ubicado en Avenida Reforma #105, Centro, Coquimatlán

En estos puntos se aplicarán las vacunas incluidas en la jornada de vacunación contra sarampión, influenza y VPH, conforme a la disponibilidad de las vacunas.

Vacunación contra sarampión, influenza y VPH

La jornada de vacunación en Colima forma parte de las acciones de prevención impulsadas por las instituciones de salud, con el objetivo de ampliar la cobertura de inmunización entre la población.

