Bloquean la carretera Guadalajara-Manzanillo por traileros desaparecidos

Familiares de traileros bloquean la Guadalajara-Manzanillo. Foto: Abraham Acosta

Desde las 8 de la mañana de este lunes, familiares de traileros desaparecidos realizaron un bloqueo en la carretera Guadalajara–Manzanillo, a la altura del municipio de Tecomán, Colima, para exigir avances en las investigaciones y la localización con vida de tres operadores de transporte de carga reportados como no localizados.

Bloqueo en Tecomán por traileros desaparecidos

Los manifestantes buscan a los hermanos Ernesto y Samael Saucedo Vargas, quienes desaparecieron el 6 de enero de 2026, así como a Omar Eliseo Rosales Hernández, de quien no se tiene información desde el 14 de enero. De acuerdo con sus familiares, los tres fueron vistos por última vez mientras conducían unidades de carga en distintos puntos del municipio de Manzanillo.

Aunque en el bloqueo participan principalmente los allegados de estos tres operadores, los manifestantes advirtieron que en el último mes podrían existir más casos de traileros desaparecidos en carreteras del estado de Colima.

Familiares acusan falta de avances en Colima

De acuerdo con los manifestantes, la protesta se llevó a cabo ante la falta de avances por parte de la Fiscalía General del Estado de Colima. Rocío Hernández, madre de Omar Eliseo Rosales Hernández, señaló que han enfrentado obstáculos para obtener información dentro de la Fiscalía, lo que motivó el cierre de la carretera Guadalajara-Manzanillo:

“Estamos aquí por los desaparecidos del puerto de Manzanillo. Mi hijo tiene desde el día 14 desaparecido y no hay respuesta. Nosotros como transportistas queremos seguridad, ya no podemos trabajar tranquilos”, expresó.

Inseguridad en carreteras y transporte de carga

Las familias indicaron que estos casos se suman a las denuncias realizadas desde hace años por operadores de transporte de carga sobre la inseguridad en carreteras del país. María Teresa Vargas, madre de los hermanos Saucedo Vargas, reiteró que su exigencia es el regreso de sus hijos:

“A mis hijos de regreso. Culpables no busco. Yo busco a mis hijos, porque los necesito en casa”, señaló.

