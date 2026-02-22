Fiscalía de Colima confirma investigación por la desaparición del hijo del exdirigente panista Jorge Luis Preciado

GENERANDO AUDIO...

Después de más de 15 días sin emitir información pública, la Fiscalía General del Estado de Colima confirmó que mantiene abierta una carpeta de investigación por la desaparición de Jorge Bladimir “N”, hijo del excoordinador de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado, quien fue visto por última vez el pasado 5 de febrero.

La postura oficial de la Fiscalía colimense se dio a conocer un día después de que autoridades de Jalisco confirmaron de manera formal la desaparición del joven. Hasta ahora, la ficha de búsqueda no ha sido difundida por la dependencia de Colima, sino por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima, la cual precisó que los hechos ocurrieron en el municipio de Villa de Álvarez.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, la denuncia correspondiente fue presentada desde hace un par de semanas, lo que permitió activar los protocolos de búsqueda y las diligencias ministeriales. Sin embargo, la información se hizo pública únicamente después de que otras instancias estatales difundieran datos relacionados con el caso.

Como parte de las investigaciones, la FGE informó que el 12 de febrero fue localizado el vehículo en el que presuntamente se trasladaba la persona desaparecida. La unidad fue encontrada completamente calcinada en una zona limítrofe entre Colima y Jalisco, en la comunidad de La Loma, municipio de Minatitlán, colindante con Toxin, Jalisco. En el interior no se localizaron restos humanos.

Tras este hallazgo, las autoridades ampliaron los actos de investigación en ambas entidades, con la intervención de corporaciones de los tres niveles de gobierno. La Fiscalía detalló que se realizan recorridos de campo, análisis periciales, revisión de cámaras de videovigilancia, entrevistas y otras diligencias de carácter técnico y científico para el esclarecimiento de los hechos.

La dependencia estatal justificó la ausencia de información pública al señalar que buscó evitar la revictimización y no afectar el desarrollo de la investigación; no obstante, reconoció que, ante la difusión del caso por otras autoridades, se consideró necesario informar sobre las acciones que se han emprendido.

