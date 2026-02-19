GENERANDO AUDIO...

Capturan a elementos estatales por tentativa de homicidio. Foto: Abraham Acosta

Como parte del Operativo Enjambre, tres elementos de la Policía Estatal de Colima fueron detenidos por su presunta implicación en el ataque armado contra el subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), registrado el 9 de diciembre de 2025.

De acuerdo con información oficial del Gobierno del Estado, la Fiscalía General cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de José Caín “N”, Jorge Gabriel “N” y Rosa Martha “N”, señalados como presuntos responsables del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por la agresión perpetrada contra el funcionario estatal.

Operativo Enjambre en Colima: detienen a policías estatales

Según el comunicado, los hechos ocurrieron en la zona norte de la ciudad de Colima, cuando el subsecretario se dirigía a las instalaciones de la SSP para iniciar su jornada laboral.

Las detenciones se llevaron a cabo mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Colima y la Secretaría de Marina, resultado de los actos de investigación desarrollados por el Ministerio Público para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Ataque a subsecretario de la SSP y combate a la infiltración

Sobre este caso, el secretario de Seguridad Pública de Colima, teniente Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, explicó que las aprehensiones forman parte de la operación Enjambre, una estrategia impulsada por el Gobierno federal para combatir la infiltración del crimen organizado en las corporaciones de seguridad.

El funcionario advirtió que estas acciones no se limitarán a los elementos operativos y que también se investigará a funcionarios o actores políticos que encubran a uniformados involucrados en actividades delictivas, como parte del combate frontal contra la impunidad.

“Vamos por todo aquel uniformado que haga mal uso del uniforme, y también por los políticos que los respalden (…) vamos a estar estableciendo operativos en contra de cualquier político o servidor público. Ellos lo saben, nosotros podemos seguir investigando y si nadie está involucrado, pues podemos seguir trabajando; esa información se analiza en las mesas de inteligencia”, afirmó Gómez Calcáneo.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que será la encargada de definir su situación jurídica conforme a derecho.

Fiscalía de Colima mantiene investigaciones

Finalmente, las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal reiteraron que en Colima se mantiene el combate a la impunidad y que cualquier persona que cometa delitos o ponga en riesgo la seguridad de la población será perseguida y procesada conforme a la ley.

El secretario de Seguridad Pública Colima, teniente Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, refirió:

“Vamos por todo aquel uniformado que abuse del uniforme. El uniforme no es un privilegio, el uniforme es una obligación de honestidad y transparencia, y todo aquel uniformado que haga mal uso del uniforme, o que aproveche esa circunstancia para delinquir, va a ser detenido, y también así los políticos que los respalden y los protejan. Seguramente, vamos a estar estableciendo operativos en contra de cualquier político o cualquier servidor público, esa información la estamos trabajando en las mesas de inteligencia y le aseguro que si hay alguno más involucrado, seguramente daremos con él”.

