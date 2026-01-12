Atención, conductores: modifican carriles del Tercer Anillo Periférico por obras del Arco Norte

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (Seidum) informó que desde este lunes 12 de enero se aplican ajustes temporales en la circulación del Tercer Anillo Periférico, en Colima, debido al avance en la construcción del Paso Superior Vehicular (PSV) Arco Norte.

Ajustes en el Tercer Anillo Periférico rumbo a Villa de Álvarez

En el sentido de circulación de Colima hacia Villa de Álvarez, los carriles centrales del Tercer Anillo Periférico permanecerán cerrados al descender del PSV Constitución. La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (Seidum) señaló que estos cierres son temporales y forman parte del proceso constructivo del Paso Superior Vehicular Arco Norte.

Circulación de Villa de Álvarez hacia Colima

Para quienes transitan en sentido de Villa de Álvarez hacia Colima, la dependencia estatal informó que los automovilistas deberán incorporarse a los carriles centrales del Tercer Anillo Periférico, a la altura de la zona comercial donde se ubica Interceramic.

Recomendaciones por obras del Paso Superior Vehicular Arco Norte

Se recomienda planificar los traslados con anticipación para evitar contratiempos derivados de los ajustes temporales en el Tercer Anillo Periférico. Como apoyo adicional, la dependencia sugirió consultar aplicaciones de navegación como Waze o Google Maps.

