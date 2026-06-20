Autoridades decomisan 270 kilos de cocaína en el puerto de Manzanillo; localizan a 2 migrantes

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Decomisan en Manzanillo 270 kilos de cocaína. Foto: Gabinete de Seguridad

En un operativo conjunto se aseguraron 270 kilos de cocaína ocultos en un contenedor dentro del puerto de Manzanillo, Colima; además localizaron a dos migrantes que fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, informó el Gabinete de Seguridad de México.

“(Se) localizó y aseguró 268 paquetes con un peso de 270 kilos de cocaína en el recinto portuario de Manzanillo, Colima. Los indicios fueron localizados al interior de un contenedor durante las maniobras de descarga de un buque portacontenedores”.

En una acción coordinada en el recinto portuario de Manzanillo, Colima, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @AduanasMx, @SSPCMexico y @FGRMexico, aseguraron 268 paquetes con aproximadamente 270 kilos de cocaína localizados al interior de un contenedor.



Además, dos… pic.twitter.com/VHrQ90Xif4 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 20, 2026

¿Qué se sabe del decomiso en Colima?

De acuerdo con un comunicado conjunto, el hallazgo ocurrió durante las maniobras de descarga de un buque portacontenedores, donde personal de la Secretaría de Marina, a través de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), localizó 268 paquetes que contenían la droga.

En la acción participaron también elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Durante la inspección de la embarcación, las autoridades detectaron además a dos hombres que viajaban en condición migratoria irregular. Ambos fueron reportados en buen estado de salud y quedaron a disposición de las instancias correspondientes para determinar su situación jurídica.

Peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias para el conteo, pesaje e identificación de los paquetes asegurados, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

La Fiscalía General de la República será la encargada de integrar la carpeta de investigación para determinar el origen y destino de la carga ilícita.

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