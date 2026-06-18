Sobrevive chofer tras volcadura e incendio de tráiler en Colima

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PC y Guardia Nacional atendieron la emergencia. FOTO: Protección Civil

La noche del miércoles, un operador de tráiler sobrevivió a un aparatoso accidente sobre la carretera Guadalajara-Manzanillo, a la altura del puente Los Asmoles, en la capital de Colima. La unidad se volcó, cayó desde una altura aproximada de 15 metros y posteriormente se incendió.

De acuerdo con información de la Unidad Estatal de Protección Civil, el vehículo de carga salió de la cinta asfáltica cuando circulaba con dirección al municipio de Colima. Tras la volcadura sobre el puente, la cabina cayó hacia la parte baja del cauce, mientras el fuego consumía gran parte de la unidad.

Sobrevive operador de tráiler tras caída e incendio en Los Asmoles

Videos difundidos en redes sociales mostraron los momentos posteriores al accidente. En las grabaciones era posible escuchar los llamados de auxilio del conductor, situación que alertó a personas que se encontraban cerca del lugar.

Los testigos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911 y lograron rescatar al operador antes de la llegada de los cuerpos de emergencia. Posteriormente, lo trasladaron a una zona segura para recibir atención médica.

Protección Civil y Guardia Nacional atendieron la emergencia

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) brindaron atención prehospitalaria al conductor debido a las lesiones sufridas durante el percance.

Por su parte, elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil realizaron labores para controlar y extinguir el incendio, además de asegurar la zona para evitar riesgos adicionales.

La emergencia provocó afectaciones parciales a la circulación vehicular, ya que parte de la unidad siniestrada quedó obstruyendo uno de los carriles de la carretera.

Autoridades investigan las causas del accidente

Personal de la Guardia Nacional apoyó en las labores de vialidad y control del tránsito mientras continuaban los trabajos para retirar el tráiler y restablecer las condiciones de seguridad para los automovilistas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el accidente ni el estado de salud actualizado del operador. Sin embargo, confirmaron que fue rescatado con vida y trasladado para recibir atención médica.

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