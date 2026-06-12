Golpe al crimen: detienen al “Chuy Roñas”, del cártel de los “Mezcales”, en Colima

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Marina y SSPC capturan a miembro de los “Mezcales” Foto: Fiscalía de Colima

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Colima detuvo a José de Jesús “N”, alias el “Chuy Roñas” y/o el “Venado”, identificado por las autoridades como presunto integrante de Los Mezcales, grupo delictivo con presencia en distintos municipios del estado de Colima.

José de Jesús “N” enfrentaba una orden de aprehensión vigente

Al momento de su captura, José de Jesús “N” contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Tras su detención, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con los procedimientos legales derivados tanto de la orden judicial como de las investigaciones relacionadas con presuntos delitos contra la salud.

COMUNICADO



*Integrante del Cártel de Los Mezcales es detenido: tenía orden de aprehensión por tentativa de homicidio, informa Mesa de Coordinación Estatal*



Más información en: https://t.co/De1tzEsFIL pic.twitter.com/MvDm0Hfna0 — Fiscalía Colima (@FiscaliaColima) June 11, 2026

¿Quiénes son los “Mezcales”, grupo con presencia en Colima?

Los “Mezcales” son una organización criminal de origen local que opera en distintos municipios de Colima y que forma parte de los grupos identificados dentro de las estrategias de combate a la delincuencia implementadas en la entidad.

Durante los primeros meses de 2026, reportes de inteligencia señalaron una posible alianza entre esta organización y una facción vinculada a los “Mayos”, grupo relacionado con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, las autoridades continúan con las investigaciones sobre la operación de estas estructuras criminales en la región.

Suman detenciones de presuntos integrantes de grupos delictivos

La captura de José de Jesús “N” se suma a otras acciones recientes realizadas por corporaciones de seguridad en el estado.

El pasado 8 de junio, la Mesa de Coordinación Estatal informó la detención de Francisco Javier “N”, alias “Blanco”, identificado como presunto coordinador de una célula de sicarios, así como de Héctor Miguel “N”, señalado como responsable de tareas logísticas y de enlace con integrantes del grupo en otras entidades.

Ambos contaban con órdenes de aprehensión por feminicidio en grado de tentativa, derivadas de investigaciones relacionadas con hechos ocurridos en Yucatán.

Mesa de Paz y Seguridad continúa con las investigaciones

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad indicó que continuará con las acciones conjuntas entre instituciones estatales y federales para la localización de objetivos prioritarios y el combate a estructuras delictivas que operan en el estado.

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