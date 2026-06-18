Cae en Colima a Valdemar “N”, presunto operador ligado a dos cárteles, tiene orden de extradición

GENERANDO AUDIO...

Valdemar “N” cuenta con orden de extradición a EE. UU. Foto: Gobierno Colima

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó este martes la detención de Valdemar “N”, presunto operador criminal y generador de violencia en Colima, tras un operativo derivado de labores de inteligencia. Reportes lo identifican como una pieza relevante del Cártel del Golfo y exintegrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de ser buscado por autoridades de Estados Unidos.

El presunto narcotraficante es señalado por el presunto trasiego de metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos y permanecerá a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras se desarrolla el proceso relacionado con la orden de extradición que enfrenta.

¿Quién es Valdemar “N”, alias “Valdo”?

De acuerdo con las autoridades federales, Valdemar “N”, alias “Valdo”, era considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas y diversos hechos violentos.

Las investigaciones lo señalan como presunto responsable de coordinar el traslado de grandes cantidades de metanfetamina y cocaína hacia territorio estadounidense, además de ser identificado como presunto autor intelectual de varios homicidios cometidos tanto en México como en Estados Unidos.

Reportes lo vinculan con el Cártel del Golfo y el CJNG

Según distintos reportes, el detenido habría ocupado anteriormente una posición relevante dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, tras desacuerdos internos, abandonó esa organización y posteriormente se integró a las filas del Cártel del Golfo (CDG).

Desde esa estructura criminal, presuntamente continuó participando en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y otras operaciones ilícitas.

También detuvieron a otras dos personas con fines de extradición

Como parte del mismo operativo, las autoridades detuvieron a Ramón “N” y Cristina “N” en el municipio de Ixtlahuacán, Colima, quienes también contaban con órdenes de detención con fines de extradición.

Ambos son investigados por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de personas, de acuerdo con la información oficial.

Los tres detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Colima, donde quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.