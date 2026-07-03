Cierres nocturnos en la autopista Colima-Manzanillo: fechas, horarios y rutas alternas

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Cierre nocturno en La Salada por obras en la Colima-Manzanillo Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (Seidum) informó que habrá un cierre nocturno en La Salada debido a los trabajos de modernización de la autopista Colima-Manzanillo, la medida se aplicará durante la madrugada del sábado 4, domingo 5 y lunes 6 de julio, en un horario de las 12:00 a las 5:00 horas.

Cierre nocturno en La Salada: fechas y horarios

Durante las tres jornadas de cierre no se permitirá el tránsito en el tramo intervenido de La Salada en el horario establecido.

Las autoridades precisaron que los vehículos de carga pesada deberán transitar exclusivamente por la autopista Colima-Manzanillo en ambos sentidos, con el objetivo de mantener la circulación de unidades de transporte de mercancías durante las obras.

Por su parte, los vehículos ligeros podrán circular por la carretera libre La Salada y por las rutas alternas habilitadas para este periodo.

Seguimos avanzando con la modernización 🚧 del Corredor Logístico Colima-Manzanillo, por lo que este fin de semana habrá cierre total nocturno en ‘La Salada’.



🗓️ Sábado 4, domingo 5 y lunes 6 de julio

🕛 De 12:00 a.m. a 5:00 a.m.



🚛 La carga pesada deberá utilizar únicamente la… pic.twitter.com/BEXGqHtMOx — Gobierno Colima (@gobiernocolima) July 2, 2026

Rutas alternas por cierre en la autopista Colima-Manzanillo

La dependencia exhortó a los conductores a consultar previamente sus recorridos y planear sus traslados ante el cierre nocturno en La Salada.

Para ello, puso a disposición de la ciudadanía el portal oficial https://rutasalternas.col.gob.mx/routes, donde se pueden consultar las vías alternas y las opciones de circulación durante las obras de modernización.

Modernización del Corredor Logístico Colima-Manzanillo

Los trabajos forman parte de la modernización del Corredor Logístico Colima-Manzanillo, una de las principales vías de comunicación para el traslado de personas y mercancías en el estado de Colima.

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a los automovilistas y transportistas para mantenerse informados sobre las restricciones temporales de circulación.

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