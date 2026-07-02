Fuerte choque provoca incendio de tráileres y cierre de la autopista Tecomán-Colima

GENERANDO AUDIO...

Incendio de tractocamiones provoca cierre en autopista Tecomán-Colima. Foto: PC

Un fuerte incendio se registró la noche de este miércoles en la autopista Tecomán-Colima, el percance ocurrió entre dos tractocamiones a la altura del kilómetro 35, cerca del entronque a La Calera, lo que provocó afectaciones a la circulación y movilizó a cuerpos de emergencia.

Incendio de tractocamiones en la autopista Tecomán-Colima

El siniestro se presentó entre dos unidades de carga sobre la autopista Tecomán-Colima, donde el fuego alcanzó tres contenedores que transportaban lavadoras y químicos para la elaboración de detergente.

Personal de la Unidad Estatal de Protección Civil, en coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil de Armería y Bomberos Voluntarios de Tecomán, trabajó durante toda la noche para controlar las llamas y evitar mayores riesgos.

Las autoridades informaron que el incendio se encuentra controlado; sin embargo, las labores de enfriamiento continúan para permitir el retiro seguro de las unidades pesadas afectadas.

Circulación afectada en la autopista Tecomán-Colima

Durante varias horas, la circulación en dirección Colima–Tecomán permaneció totalmente obstruida, mientras que en el sentido Tecomán–Colima el tránsito avanzó de manera lenta por un solo carril.

Posteriormente, las autoridades informaron que ya fue habilitado un carril por cada sentido de la autopista, aunque las maniobras para retirar los vehículos siniestrados continúan en la zona.

La circulación permanece con restricciones y se prevé que la liberación total de la vía ocurra una vez que concluyan las labores de remoción de las unidades.

En #Colima continua cierre de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 002+000 de la carretera Manzanillo-Colima. Se orienta a la población que se habilita un carril de circulación con dirección a Manzanillo. Atienda indicación vial. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 2, 2026

Autoridades piden extremar precauciones en la autopista Tecomán-Colima

Se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal de emergencia que permanece en el lugar.

También se recomienda tomar vías alternas y mantenerse atentos a la información oficial sobre las condiciones de la autopista Tecomán-Colima, debido a que continúan las labores para retirar los tractocamiones y garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.