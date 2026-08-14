AguaBienestar: Gobierno de Colima ofrece garrafones de 20 litros a domicilio en 10 pesos

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AguaBienestar en Colima: fechas, colonias y horarios Foto: Abraham Acosta

El Gobierno del Estado de Colima y la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) pusieron en marcha el programa AguaBienestar que ofrecerá garrafones de 20 litros de agua purificada desde 10 pesos en Colima y Villa de Álvarez.

¿Cuánto costarán los garrafones de AguaBienestar?

Las personas que acudan directamente a las instalaciones habilitadas podrán llenar un garrafón de 20 litros por 5 pesos.

Para quienes soliciten el servicio de distribución en las colonias, el costo será de 10 pesos por garrafón de 20 litros, con entrega a domicilio.

Como parte de las acciones para garantizar el suministro, se informó sobre la rehabilitación de plantas purificadoras, algunas de ellas ubicadas en escuelas, así como de pozos profundos.

El director del organismo, Vladimir Parra Barragán, afirmó que Colima es el primer estado del país en purificar, distribuir y comercializar agua en garrafón bajo un esquema operado por un organismo público. Explicó que, aunque la Ciudad de México (CDMX) fue la primera entidad en implementar AguaBienestar, el modelo colimense incorpora unidades móviles que recorren las colonias para acercar el producto directamente a la población, mientras que en la CDMX, los usuarios deben acercarse con su garrafón a los centros expendedores.

En nuestros #DiálogosPorLaTransformación, la gobernadora @indira_vizcaino Silva presentó Agua Bienestar, una alternativa que busca apoyar directamente a las familias colimenses y cuidar su economía.



Acompañada por el director de Ciapacov, Vladimir Parra, informó que este… pic.twitter.com/WTIrXd8bWb — Gobierno Colima (@gobiernocolima) August 14, 2026

¿Dónde repartirá AguaBienestar del 13 al 19 de agosto?

Del 13 al 19 de agosto, las unidades del programa recorrerán distintas colonias de Colima y Villa de Álvarez, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

La distribución se realizará de acuerdo con el siguiente calendario:

Lunes y jueves: Tierra y Libertad, Palo Alto, Buena Vista y Villa Flores

Tierra y Libertad, Palo Alto, Buena Vista y Villa Flores Martes y viernes: Mirador de la Cumbre I y II, Moctezuma, Paraíso y Jardines del Sol

Mirador de la Cumbre I y II, Moctezuma, Paraíso y Jardines del Sol Miércoles: Del Valle, San Isidro y Lo de Villa

Del Valle, San Isidro y Lo de Villa Sábado: Tierra y Libertad, El Moralete, De los Trabajadores, Patios del Ferrocarril y La Albarrada

El gobierno estatal prevé ampliar la cobertura a 34 colonias durante los próximos meses.

La calendarización de AguaBienestar se actualizará semanalmente mediante las redes oficiales de CIAPACOV, por lo que se recomienda consultar los avisos para conocer las colonias que serán atendidas.

AguaBienestar busca beneficiar a adultos mayores

Vladimir Parra Barragán, director de la CIAPACOV, dijo:

“Ahora vamos a poder llevar el garrafón a domicilio. En otros estados, en la Ciudad de México en específico, hay el tema de agua bienestar, pero se recoge en los pilares, o sea, se tiene que ir a recoger los garrafones a los pilares. Pero esta distribución a domicilio es una política pública inédita, es el primer estado de la república que lo hace”.

El programa AguaBienestar busca priorizar a habitantes de zonas con mayor rezago social, así como a adultos mayores, jefas de familia y personas con discapacidad.

También busca ampliar el acceso a agua purificada a bajo costo y reducir el impacto que representa la compra de agua para las familias de Colima y Villa de Álvarez.

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