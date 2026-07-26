Videos: se desploma un puente peatonal en Manzanillo, Colima; hay heridos

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Colapsó puente en Manzanillo, Colima. Foto: Cuartoscuro

En redes sociales, varios usuarios y medios de comunicación han comenzado a compartirse videos e imágenes de cómo un puente peatonal se desplomó en Manzanillo, en el estado de Colima, por lo cual autoridades locales dieron a conocer que hay personas heridas.

Puente peatonal se desploma en Manzanillo, Colima

En las últimas horas, han empezado a compartirse varios videos e imágenes del colapso de un puente peatonal en Manzanillo, Colima, en los cuales se puede observar la enorme estructura metálica partida en dos y sumergida en un cuerpo de agua.

MÉXICO / 25 DE JULIO DE 2026.



Colapsa puente peatonal en playa La Boquita en Manzanillo; reportan dos personas con lesiones menores tras el incidente. pic.twitter.com/IjPb0rdRnD — Crónica Mundial 🇸🇻 🌎 (@CronicaMundial_) July 26, 2026

Al mismo tiempo, en las grabaciones se ve cómo muchas personas rodean el puente y están sorprendidas por el accidente que acababa de suceder, mientras otras ayudan a algunas que al parecer caminaban sobre él cuando todo pasó.

¿Dónde y cuándo ocurrió el accidente?

De acuerdo con Protección Civil de Manzanillo, Colima, el puente peatonal de La Boquita colapsó este pasado sábado 26 de julio de 2026, a las 18:10 horas.

Tras el incidente ocurrido, elementos de la dependencia local se dirigieron al lugar para atender a posibles personas lesionadas.

#Colapso #Colima | Un puente peatonal de 25 metros de largo y 3 metros de alto sobre en la playa La Boquita en Manzanillo, Colima, colapsó la tarde de este sábado. pic.twitter.com/wNC9SSZ54E — Vivo Noticias Colima (@vivonoticiascol) July 26, 2026

Se registraron dos personas heridas

Luego del colapso, las autoridades de Manzanillo, Colima, reportaron en sus redes sociales oficiales que hay dos personas heridas tras el colapso del puente peatonal.

Al respecto, agregaron que estas personas resultaron con lesiones menores, por lo que fueron valoradas y atendidas en el lugar por paramédicos de Protección Civil de Manzanillo.

“Dos personas resultaron con lesiones menores y fueron valoradas y atendidas en el lugar por paramédicos de la propia dependencia. No se ameritó traslado”, se lee en el comunicado.

Puente se reconstruyó en 2017

Las autoridades locales informaron que el puente se reconstruyó hace nueve años, en 2017; sin embargo, ahora colapsó por una falla en el cálculo de carga desde su ejecución.

“Personal de Protección Civil mantiene acordonada la zona mientras se realizan las labores de evaluación de riesgos. Asimismo, se exhorta a la población a no acercarse al sitio ni realizar actividades recreativas en las inmediaciones”, se lee por último en el comunicado.

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