Atacan con explosivo oficinas de CFE en Durango; evacúan cerca de 400 trabajadores

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Atacan con explosivo oficinas de CFE en Gómez Palacio, Durango. Foto: Cuartoscuro

Un artefacto explosivo de fabricación artesanal fue lanzado la mañana de este jueves contra las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Gómez Palacio, Durango, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y el desalojo de más de 400 trabajadores.

El incidente ocurrió en las oficinas divisionales ubicadas sobre el bulevar Miguel Alemán, donde tras la detonación se activaron los protocolos de emergencia y se acordonó la zona para permitir las diligencias de las autoridades. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque algunas sufrieron crisis nerviosas derivadas del incidente.

#CFEInforma | Se activaron de inmediato protocolos de atención tras el incidente registrado en el exterior de sus oficinas en Gómez Palacio, Durango.



No se reportaron personas lesionadas. La CFE colabora con las autoridades competentes y reitera su compromiso con la seguridad de… pic.twitter.com/OCPqziey4O — CFEmx (@CFEmx) July 3, 2026

¿Qué ocurrió en las oficinas de la CFE en Gómez Palacio?

Tras la explosión, al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal, Policía Municipal, Protección Civil y personal de la Fiscalía General del Estado de Durango, quienes mantienen resguardado el inmueble.

Las calles cercanas permanecieron cerradas mientras las autoridades realizaron el levantamiento de indicios e iniciaron las investigaciones para determinar el origen del artefacto explosivo, los daños ocasionados y la posible identidad de los responsables. De manera paralela, fuerzas de seguridad reforzaron los patrullajes en distintos puntos de Gómez Palacio.

CFE confirma daños materiales y descarta personas lesionadas

Mediante un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad informó que el incidente ocurrió durante la mañana de este 2 de julio de 2026 y confirmó que ningún trabajador resultó lesionado.

La empresa señaló que, tras una evaluación preliminar, se detectaron afectaciones en cristales, banquetas y muros del edificio, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes.

Asimismo, indicó que en el sitio permanecen elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional y Protección Civil, mientras se espera la intervención de personal ministerial para continuar con las indagatorias.

Arrojan artefacto explosivo frente a las instalaciones de la @CFEmx ubicadas en el Blvd. Miguel Alemán, en #GómezPalacio, #Durango. pic.twitter.com/u4Yv29a8PN — Fernando Miranda (@fernandomdas) July 2, 2026

Continúan las investigaciones por el ataque

La CFE informó que mantiene comunicación y colaboración con las autoridades encargadas de esclarecer los hechos y reiteró su compromiso con la seguridad de sus trabajadores, usuarios e infraestructura.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre personas detenidas ni ha dado a conocer el móvil del ataque, por lo que las investigaciones continúan para determinar quiénes colocaron o lanzaron el artefacto explosivo contra las instalaciones de la empresa pública.

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