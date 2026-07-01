Sismo en Durango desata dudas: esto dicen Protección Civil y el Servicio Sismológico

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Foto: Cuartoscuro

La información sobre un presunto sismo en Durango generó confusión este 30 de junio de 2026, luego de que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) publicara en redes sociales un reporte preliminar de un movimiento de magnitud 5.3.

Sin embargo, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) no muestra hasta el momento un registro de ese evento en su listado oficial.

El movimiento sísmico confirmado por el SSN corresponde a un temblor de magnitud 6.1, registrado a las 13:45 horas, con epicentro 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa, a una profundidad de cinco kilómetros.+

⚠️Abrimos hilo para informarte sobre el monitoreo realizado por el Centro Nacional de Comunicación y Operación (#CENACOM) de esta @CNPC_MX, a las Unidades Estatales de #ProtecciónCivil, tras el #sismo magnitud 6.1 en #Sinaloa:



🧵 pic.twitter.com/N5leesImYU — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 30, 2026

¿Qué dijo Protección Civil sobre el presunto sismo en Durango?

En un primer mensaje, la CNPC informó de manera preliminar un sismo de magnitud 5.3 en Durango y señaló que mantenía comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para evaluar posibles afectaciones.

Más tarde, la dependencia publicó un hilo sobre el monitoreo realizado tras el sismo de magnitud 6.1 en Sinaloa. En ese reporte indicó que:

En Guasave y Culiacán , el temblor fue percibido con distinta intensidad y hubo evacuaciones preventivas en edificios públicos

y , el temblor fue percibido con distinta intensidad y hubo evacuaciones preventivas en edificios públicos En Baja California Sur también se activaron protocolos de revisión

también se activaron protocolos de revisión En Pueblo Nuevo, Durango, el movimiento no fue percibido por la población y no se reportaron afectaciones

El SSN no registra un sismo en Durango

Pese a las publicaciones de Protección Civil y a los reportes difundidos en redes sociales sobre un segundo sismo cerca de El Salto, Durango, el Servicio Sismológico Nacional no incluye hasta ahora ese evento en su registro oficial.

Los últimos movimientos publicados por el organismo corresponden al sismo de magnitud 6.1 frente a Guasave y a otros temblores menores en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

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