Video: FGR asegura tigres de bengala y más animales exóticos durante cateo en Durango

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FGR aseguró tigres de Bengala durante un cateo en Durango. Foto: Getty

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró tres tigres de Bengala, un ocelote, un lince y 32 equinos durante un cateo realizado en un inmueble del municipio de Victoria de Durango, luego de una denuncia presentada por un elemento de la Guardia Nacional (GN).

La intervención ocurrió en la localidad de Aquiles Serdán, donde, de acuerdo con la investigación, un integrante de la Guardia Nacional reportó haber observado personas armadas y fauna exótica mientras realizaba recorridos de vigilancia. Tras reunir los datos de prueba, un juez autorizó la orden de cateo solicitada por la FGR.

La #FGR inició una investigación derivada de una denuncia por la presencia de personas armadas y animales exóticos durante patrullajes en el municipio de Victoria de Durango, #Durango.

Como parte de las investigaciones realizadas por la #FECOR, obtuvo autorización para ejecutar… pic.twitter.com/XlJ3y9qOXp — FGR México (@FGRMexico) June 27, 2026

¿Qué aseguró la FGR durante el cateo en Durango?

Durante el operativo, realizado por personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) y la Policía Federal Ministerial (PFM), las autoridades localizaron y aseguraron:

Tres tigres de Bengala .

. Un ocelote y un lince .

y . 32 equinos , entre caballos, yeguas, ponis, potrillos, potrancas y un burro.

, entre caballos, yeguas, ponis, potrillos, potrancas y un burro. Cinco vehículos .

. Cinco motocicletas .

. Cuatro cuatrimotos .

. Un remolque y una traila.

El cateo se llevó a cabo como parte de una carpeta de investigación iniciada por la denuncia del elemento de la Guardia Nacional.

¿Qué pasó con los animales asegurados?

La FGR informó que los ejemplares de fauna silvestre quedaron bajo resguardo del Instituto Municipal de Conservación de Vida Silvestre en Durango.

Por su parte, los 32 equinos fueron entregados a la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango, a través de la Policía Montada, para su resguardo.

La investigación continúa

El inmueble intervenido quedó bajo control de la Fiscalía Federal en Durango, que mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos reportados durante el operativo.

Hasta el momento, la FGR no ha informado sobre personas detenidas ni ha dado a conocer la situación jurídica relacionada con el inmueble cateado.

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