Esteban Villegas acepta que su visa está en “alerta amarilla”, pero no revocada

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Esteban Villegas afirma que visa está en “alerta amarilla”. Foto: Omar Hernández

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, confirmó que el Gobierno de Estados Unidos mantiene bajo revisión un asunto administrativo relacionado con su visa, aunque aseguró que el documento no ha sido cancelado ni revocado.

El mandatario explicó que se trata de una “alerta amarilla” que está siendo revisada por autoridades consulares, y negó haber recibido notificación que le impida viajar a Estados Unidos.

“Sí tengo visa”: Villegas explica revisión en consulado

En entrevista, el gobernador relató que incluso acudió directamente al consulado de Estados Unidos, donde -según su versión- le explicaron que el documento no le fue retirado, pero sí existe un tema administrativo pendiente.

“No, miren, la verdad… sí tengo visa, sí tengo visa y están revisando por qué brincó una alerta amarilla la última vez que pasé”, dijo.

Villegas aseguró que en ese proceso no se le informó de ninguna restricción formal, y que el caso está relacionado con una posible confusión o revisión de antecedentes similares a situaciones de homonimia.

Descarta restricciones para viajar a otros países

El gobernador también afirmó que no ha tenido problemas para viajar recientemente a otros países, lo que interpreta como una señal de que no existe una prohibición para ingresar a Estados Unidos.

“Tengo visa me están ayudando a ver por qué se activo ‘alerta amarilla’ la última vez que pasé": Esteban , gober #Durango de los aguaros.

Wee ya no alegues te hundes más ,

Quiero pedir una disculpa a nombre de todos los duranguenses por este bonzo.. pic.twitter.com/sT5vv7gNZV — Contralor Ciudadano. (@contralor2018) June 23, 2026

Explicó que en sus vuelos internacionales no ha enfrentado restricciones, incluso cuando las rutas cruzan espacio aéreo estadounidense, algo que -dijo- no ocurriría si existiera una cancelación activa de visa.

Buscará aclarar el estatus con el consulado

Villegas señaló que mantiene comunicación con el consulado de Monterrey para aclarar el origen de la “alerta amarilla” y resolver el trámite administrativo.

El mandatario adelantó que planea mostrar públicamente su visa una vez que el tema quede completamente aclarado.

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